Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi: “Le nozze? Il prossimo anno, ora pensiamo a nostra figlia” Ospiti di Verissimo, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi hanno ripercorso le tappe del loro amore, nato all’interno di Uomini e Donne: dalla nascita della piccola Maria Vittoria, fino alla romantica proposta di matrimonio la sera della Vigilia di Natale.

A cura di Elisabetta Murina

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi sono ospiti della puntata dell'11 febbraio di Verissimo. Nel salotto di Silvia Toffanin, la coppia ha ripercorso le tappe del loro amore, nato all'interno di Uomini e Donne, dalla nascita della piccola Maria Vittoria lo scorso 21 dicembre, fino alla romantica proposta di matrimonio dell'ex tronista la sera della Vigilia di Natale.

L'amore tra Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi

Il prossimo 13 febbraio, Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi festeggeranno il loro quarto anniversario insieme. Un amore nato all'interno di Uomini e Donne e diventato sempre più forte con il passare del tempo, come ha raccontato l'ex tronista riconoscente al dating show per avergli fatto incontrare la mamma di sua figlia: "Ho fatto il programma come una nuova esperienza, mai avrei pensato di conoscere una donna con cui farci una figlia. Quindi non smetterò mai di ringraziarlo".

Il loro amore è coronato dalla nascita della piccola Maria Vittoria, arrivata lo scorso 21 dicembre. Una lieta notizia che ha riempito di gioia il cuore dell'ex tronista: "Io ho proprio perso la testa, mia figlia mi riempie d'amore". Anche per l'ex tronista, messe da parte le prime difficoltà, sta vivendo la felicità di essere mamma: "Essere mamma non è facile, avevo tanta paura di non farcela, poi come tutte le mamme ci sono riuscita".

La proposta di matrimonio di Lorenzo Riccardi a Cludia Dionigi

La sera della Vigilia di Natale, quindi qualche giorno dopo la nascita della loro prima figlia, Lorenzo Riccardi ha fatto la proposta di matrimonio alla compagna, con la complicità della piccola. L'ex corteggiatrice, visibilmente emozionata, ha naturalmente detto sì. A Silvia Toffanin ha raccontato il momento in cui l'ha ricevuta: "Non me lo aspettavo, era la proposta che desideravo, inaspettata ma stupenda". L'ex tronista ha aggiunto: "Quando sono uscito dalla sala parto- avevo già preso l'anello a Claudia- ho chiamato mio padre e ho detto ‘guarda che è troppo poco quello che sto facendo per lei'. Non smetterò mai di ringraziarla". Poi riguardo la data del matrimonio hanno spiegato: "Sicuramente andremo nel 2024, adesso non abbiamo la testa, dobbiamo concentrarci su nostra figlia e sul lavoro".