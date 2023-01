Rita Ora conferma le nozze con il compagno Taika Waititi: “È stato tutto perfetto” Rita Ora conferma le nozze con il compagno Taika Waititi. La notizia girava già da qualche tempo, ma la cantante ha rivelato: “Ho voluto tenere questo momento per me, ma è stato tutto perfetto”.

A cura di Ilaria Costabile

Rita Ora e il compagno Taika Waititi sono diventati marito e moglie. La conferma è arrivata dalla cantante stessa durante un'intervista radiofonica nel programma Heart Breakfast, realizzata per People, in vista del suo ultimo disco "You Only Love Me". Già da qualche tempo si vociferava che i due si fossero sposati, ma non era arrivata alcuna dichiarazione in merito e il videoclip di presentazione dell'ultimo singolo dell'artista, in cui era proprio vestita da sposa, aveva generato un po' di confusione.

La conferma delle nozze

La cantante, alla domanda sulle sue presunte nozze, non si è tirata indietro e ha dichiarato ai microfoni della trasmissione: "Dicono che tutto accade per una ragione. Sono ufficialmente fuori dal mercato. Ho scelto di tenere questa cosa solo per me per un po' di tempo. Il matrimonio è stato perfetto. Esattamente come lo volevo. Semplicemente bello e perfetto". Continuando a parlare della sua nuova condizione da donna sposata, in relazione alla possibilità di cambiare cognome per acquisire quello del marito, ha dichiarato: "Ci ho pensato ma ho lavorato duramente per il nome “Ora”. Non lo so, non ho ancora deciso".

Il motivo per cui ha tenuto nascosto il matrimonio

Non potevano mancare delle domande sul perché la coppia avesse deciso di tenere nascoste le nozze, soprattutto in vista del videoclip che inizia proprio con la celebrazione di un matrimonio: "Quando sono uscite le voci è lei o non è lei, volevo giocarci" e ha poi continuato: "Volevo fare un matrimonio che non fosse secondo i piani, anche se non vuol dire che sia effettivamente quello che è successo. Ho scelto di mantenere più privata questo tipo di esperienza ma volevo continuare a giocare su cosa avrebbe potuto essere". Mettendo in relazione il videoclip e quelle che sono state effettivamente le sue nozze, Rita Ora ha scherzato dicendo: "Il video è ciò che sto dando al pubblico: come sarebbe potuto essere".