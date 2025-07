Tony Renda contraddice Jenny Guardiano: “Sono stato io a lasciarla, mi sono messo la nostra storia alle spalle”

Da qualche settimana, via Instagram, Jenny Guardiano è tornata a parlare della fine della sua storia d’amore con Tony Renda, ex compagno con cui ha condiviso circa sette anni di relazione. Jenny ha lasciato intendere di essere stata lei a mettere fine alla storia, dopo aver scoperto l’ennesimo tradimento e dopo essere stata lasciata sola in un momento particolarmente difficile della sua vita, segnato dalla scomparsa del padre. Oggi, però, è stato Tony a rompere il silenzio, fornendo una versione dei fatti completamente diversa da quella della sua ex.

La versione di Tony Renda sulla fine dell’amore con Jenny Guardiano

Dopo essersi filmato mentre lancia un sassolino in mare, il deejay ha spiegato che quell’oggetto rappresentava l’ultimo legame con Jenny:

Questa pietra me la regalò lei. C’è inciso ‘Tony + Jenny’. La trovai per caso, infilata nel beauty che portavo sempre con me durante le trasferte per lavoro, nelle serate. Quando le chiesi perché l’avesse messa lì, mi rispose con un sorriso: ‘Per dimostrarti il mio amore’. All’epoca mi sembrò un gesto tenero, quasi infantile… ma oggi, col senno di poi, ha un peso diverso. Dopo tutto quello che è successo, tutto ciò che ho scoperto e vissuto, ho iniziato a vedere quella pietra come un piccolo amuleto stanco, carico di ricordi e bugie, di promesse non mantenute. Così l’ho portata con me per l’ultima volta… e l’ho lasciata cadere in mare, in un punto dove nessuno potrà mai trovarla. Con lei, ho lasciato andare anche un pezzo di me. Perché a volte l’amore va lasciato affondare, per riuscire a risalire.

Il sassolino tolto dalla scarpa: “Sono stato io a lasciarla”

Più che il video, però, a catturare l’attenzione generale sono state le risposte ai commenti sotto il post. Correggendo chi attribuiva a Jenny la decisione di aver chiuso la relazione, Tony ha voluto chiarire: “Sono stato io a lasciarla”.

In più occasioni, il deejay ha lasciato intendere di aver preso la decisione di troncare quella relazione anche per il bene della sua ex, affinché potesse trovare qualcuno più adatto a lei. Le sue reali intenzioni sono emerse chiaramente in un commento in cui, rispondendo a un utente che parlava di un sassolino finalmente tolto dalla scarpa, ha scritto: “Sì, era proprio dentro la scarpa”. E, lasciando trapelare per la prima volta un certo fastidio, ha aggiunto: “Lei parla male di me da un anno, io sono sempre stato in silenzio”. Resta ora da capire se e come Jenny deciderà di rispondere.