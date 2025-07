video suggerito

Jenny Guardiano: "Tony Renda mi ha cercata ma l'ho bloccato, non ho voglia di scuse inutili" A qualche mese dalla fine della loro storia – che sembra essere definitiva – Tony Renda avrebbe tentato di ricontattare l'ex fidanzata Jenny Guardiano. Ma la protagonista della scorsa edizione di Temptation Island ha bloccato ogni tentativo di riavvicinamento.

A cura di Stefania Rocco

A qualche mese dalla fine della loro relazione – che sembra essere giunta al capolinea – Tony Renda avrebbe tentato di ricontattare l’ex fidanzata Jenny Guardiano. Ma la protagonista della scorsa edizione di Temptation Island ha bloccato ogni tentativo di riavvicinamento.

Il deejay è tornato a farsi vivo proprio in concomitanza con l’inizio della nuova stagione del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. A raccontarlo è stata la stessa Jenny, che via Instagram ha fatto sapere ai suoi follower di aver ricevuto un messaggio dall’ex compagno.

La versione di Jenny Guardiano

Rispondendo alla domanda di un utente che le chiedeva se Tony le mancasse o se si fossero più sentiti, Jenny ha replicato con chiarezza:“Non lo sentivo da tanto, e qualche giorno fa ha provato a scrivermi. Ma l’ho bloccato. Non ho voglia di sentire altre scuse inutili. Quando una persona ti delude più di una volta, non merita più il tuo spazio, né il tuo tempo. E quando vivi come vuoi, diventi la cattiva solo perché dai fastidio a molti”.

Tony, almeno per ora, non ha replicato pubblicamente a quanto raccontato dall’ex compagna, lasciando intendere che la versione di Jenny corrisponda alla realtà.

La separazione tra Jenny Guardiano e Tony Renda

La rottura tra Jenny e Tony, tra i protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island, era stata resa pubblica lo scorso dicembre. A spiegare i motivi dell’allontanamento era stata la stessa Jenny, lasciando intuire che alla base della separazione ci fossero gravi mancanze di rispetto, compresi presunti tradimenti.

Un momento reso ancora più difficile dalla perdita del padre, evento che ha segnato profondamente la giovane siciliana:

La relazione con Tony è finita. Sicuramente non è semplice per tutto quello che sto vivendo. Ho preferito fare silenzio fino ad ora per rispettare questo momento della mia vita. Però, viste tutte le segnalazioni, voglio dissociarmi dai suoi comportamenti. Lo faceva prima, lo fa adesso, non cambia niente. Grazie per avermi illuminata e per aver mandato le vostre conversazioni. Va bene così.