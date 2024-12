video suggerito

Jenny Guardiano e Tony Renda si sono lasciati, lei: "Sto vivendo un momento delicato, lui non è cambiato" Jenny Guardiano annuncia la rottura da Tony Renda alludendo a presunti nuovi tradimenti da lei scoperti. La giovane, ex di Temptation Island, ha da poco perso il suo papà: "Sto vivendo un momento delicato per il lutto, sto cercando di elaborare solo quello".

A cura di Gaia Martino

Jenny Guardiano e Tony Renda si sono lasciati. A comunicarlo è stata lei con alcune IG stories che ha deciso di registrare e pubblicare dopo la diffusione sui social di diverse segnalazioni che tiravano in ballo il suo ormai ex. La scorsa estate hanno partecipato a Temptation Island, programma che aveva permesso a Tony Renda di capire il valore della sua storia d'amore. Si era detto pronto a costruire una famiglia, ma le cose sarebbero andate diversamente.

L'annuncio di Jenny Guardiano

"Non volevo approfondire o confermare quello che sta accadendo, è un momento molto delicato per la scomparsa di mio padre" ha dichiarato Jenny Guardiano nelle sue stories di Instagram. "Sto cercando di elaborare solo quello, però è arrivato anche un'altra situazione. La reazione con Tony è finita. Sicuramente non è semplice per tutto quello che sto vivendo. Ho preferito fare silenzio fino ad ora per rispettare questo momento della mia vita però viste tutte le segnalazioni, voglio dissociarmi dai suoi comportamenti in questo momento" ha continuato la giovane prima di alludere a presunti tradimenti scoperti durante la relazione. "Lo faceva prima, lo fa adesso, non cambia niente. Grazie per avermi illuminata e per aver mandato le vostre conversazioni. Va bene così. Grazie per la comprensione, buona serata", ha concluso.

Pochi giorni fa Jenny Guardiano ha perso il padre

Jenny Guardiano sta vivendo un periodo delicato: lo scorso 12 dicembre ha annunciato la morte del suo papà, Angelo, venuto a mancare dopo una malattia. Come da lei spiegato, lottava contro un tumore. "Papino mio, oggi mi hai lasciato, hai lottato tanto contro quel brutto cancro, ma tu sei stato più forte. Avrei dato la mia vita per guarirti e non vederti più soffrire. Ti amo amore mio", la dedica scritta sui social dall'ex fidanzata di Temptation Island per il suo papà.