video suggerito

Tony Renda vorrebbe un figlio da Jenny Guardiano: “Con calma, devo ancora testarti bene” Jenny Guardiano e Tony Renda sono stati ospiti di Verissimo. I due hanno parlato del loro percorso a Temptation Island e hanno rivelato anche qualche aspetto del loro privato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella puntata di domenica 22 settembre di Verissimo è arrivata anche una coppia dell'ultima edizione di Temptation Island, ovvero Jenny Guardiano e Tony Renda. I due hanno fatto parlare per le dinamiche a dir poco discutibili all'interno del reality dei sentimenti e a distanza di qualche mese dalla fine del programma, sembra che abbiano trovato, finalmente, un loro equilibrio e nel salotto di Silvia Toffanin hanno raccontato anche alcuni aspetti del loro privato.

Il nuovo equilibrio di Jenny Tony

Quella di Jenny e Tony è stata una delle storie più commentate e seguite di Temptation Island e che molti telespettatori si aspettavano potesse concludersi in modo diverso, ma è proprio Jenny a spiegare il perché della sua scelta: "È una vera conquista il fatto che oggi andiamo d’accordo, dopo cinque anni mi sono detta, o prendo una strada mia o lo accetto ancora. Ma io sono quella che ci prova sempre". Eppure non sono mancati di crisi, soprattutto da parte della 26enne siciliana:

Ho sofferto molto, lui non se n’è reso conto, vedere queste immagini mi fa provare la speranza di poterci sempre riprovare con lui. Il fatto di soffrire per me è comunque un tradimento. E lui l’ha capito.

Tony Renda, che durante le puntate dello show di Canale 5, ha spiegato di aver adottato spesse volte degli atteggiamenti che alla sua fidanzata potevano dar fastidio, ha chiarito che la sua intenzione non è mai stata quella di mancarle di rispetto:

Gli ho dato motivo di essere gelosa, però ho sempre detto amore così non possiamo andare avanti. Il Mr Hyde che racconto io a Temptation non è altro che la parte repressa della nostra storia, quando lei era presente io non ero me stesso. Troppi compressi, troppi, quello ha intossicato il nostro rapporto.

Jenny, dal canto suo, sottolinea come siano stati proprio questi comportamenti e le "marachelle" di questi anni a metterla sull'attenti, ma Tony torna a dire la sua: "Questo ho dimostrato nel mio percorso a Temptation Island di sapermi divertire, senza andare oltre".

Il cambiamento estetico di Jenny Guardiano

Dopo aver partecipato alla trasmissione, tornata a casa Jenny ha deciso anche di liberarsi da quegli abbellimentiche, però, la rendevano artefatta: "Il cambiamento estetico naturale, è arrivato dopo il percorso, perché ho preso fiducia in me stessa, per me è stato importante anche a livello introspettivo". Cambiamento che è andato di pari passo ad un decisivo allentare la presa da parte del deejay che, infatti, ha evitato di imporre certe regole, come quella di vestirsi in un certo modo, o evitare di frequentare certi posti:

Ho dimostrato di essere una persona che la proteggeva, io ero presente nella sua vita, lei magari la cambiava per la sua vita, la proteggevo da un mondo che lei ancora non conosceva. Magari non bisogna cambiare la protezione con la gelosia.

Jenny parla di suo padre

L'ex volto di Temptation Island racconta, sollecitata da Silvia Toffanin, anche cosa sta accadendo nella sua famiglia. "Non è un bel periodo" dice e poi aggiunge:

Abbiamo scoperto a gennaio che mio padre ha una brutta malattia, un cancro. Non riesco ad ammetterla a me stessa, è un momento un po’ duro, per quello che posso gli sto vicino, perché purtroppo vive a Roma, prendo voli, siamo simili, ero tentennante nel partecipare al programma, lui invece mi ha incoraggiato molto, mi ha detto che avrei dovuto fare le mie esperienze.

Tony, invece, suo padre l'ha perso durante il Covid: "È successo durante il periodo del Covid e manca, manca tantissimo". Alla la conduttrice pone una domanda importante a Tony, chiedendogli se un giorno vorrà diventare padre: "A me piacerebbe avere un figlio sì, però lei non è ancora molto convinta" e Jenny: "Con calma, devo ancora testarlo, devo stare tranquilla, mio figlio deve avere un padre che se chiamo, so che c'è".