Tony Renda torna a Temptation Island con la prova della maglietta bagnata: “La mia ragazza picchia, non partecipo”

Tony Renda torna a Tempotation Island con la prova della maglietta bagnata: "La mia ragazza picchia, non partecipo" Tony Renda è tornato a Tempotation Island, nella seconda stagione andata in onda nel 2024, per fare da "mentore" ai nuovi fidanzati di questa stagione. Terminata la sua partecipazione al programma, il deejay è tornato con Jenny Guardiano ma non ha rinunciato al suo ruolo da eterno Peter Pan.

A cura di Stefania Rocco

Tony Renda torna a Temptation Island – nella seconda stagione in onda nel 2024 – dopo la precedente partecipazione al programma. Protagonista della scorsa stagione, aveva abbandonato il programma insieme alla fidanzata Jenny Guardiano ma non ha rinunciato al suo ruolo da eterno Peter Pan. “Animatore” a sorpresa nel villaggio dei fidanzati, Tony ha accolto i fidanzati di questa stagione improvvisando per loro tre prove di forza che dovrebbero mettere in luce le “doti fisiche” delle single in gioco quest’anno.

Tony Renda nel villaggio dei fidanzati, ma con il pensiero rivolto alla fidanzata Jenny

Tony, per la prima volta, non prende parte alle prove che lui stesso ha organizzato. La prima prevede un tiro alla fine, la seconda una prova musicale e la terza – la preferita del deejay – è la prova della “maglietta bagnata”. “È la mia preferita”, svela Tony che però non partecipa a preferisce restare al suo posto: “Il sole picchia ma la mia fidanzata di più”.

La storia di Tony Renda a Temptation Island

Tony è stato uno dei maggiori protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Aveva partecipato al programma per volere della fidanzata Jenny che gli chiedeva di lasciarla libera di vestirsi, frequentare le amiche e vivere a pieno la sua età. Ma la passione dimostrata dal deejay nei confronti delle donne si era rivelata essere un ostacolo per i due che avevano più volte messo in crisi il loro legame. Solo nel corso del falò finale, nonostante le premesse problematiche, i due erano riusciti a ritrovarsi e Jenny aveva deciso di dare al compagno una seconda opportunità benché fosse stato lui stesso ad ammettere di fronte alle telecamere di avere a lungo vissuto una doppia vita: la prima da fidanzato premuroso e la seconda da deejay con la passione per le belle donne incontrate in discoteca.