Jenny Guardiano: "A Tony non piacciono i vestiti scollati" ma i fan dubitano, la risposta su Instagram Con alcune storie Instagram, Jenny Guardiano ha fatto chiarezza sul tema dell'abbigliamento nella sua relazione con Tony Renda. A Temptation Island, la 26enne aveva raccontato che il fidanzato non voleva si vestisse con abiti scollati e aderenti. "Non mi vesto da anziana, sono una ragazza di 26 anni. È un problema ora risolto", ha spiegato.

A cura di Elisabetta Murina

Durante Temptation Island 2024, Jenny Guardiano aveva raccontato che il fidanzato Tony Renda non le permetteva di vestirsi come voleva e in molte occasioni la faceva sentire sbagliata. Il dj, infatti, era piuttosto infastidito dal fatto che la 26enne indossasse abiti scollati o aderenti. Su Instagram, però, i followers hanno notato come in realtà ci siano molte foto di Jenny con questa tipologia di abiti, tanto da sospettare che il suo racconto fosse una bugia. La ragazza è intervenuta per fare chiarezza sul tema.

La spiegazione di Jenny

Con un box di domande su Instagram, Jenny ha voluto rispondere a tutti coloro che le scrivono come mai pubblichi foto in costume o con abiti aderenti, nonostante quanto raccontato nel programma. "Specifico che non mi vesto da anziana, non indosso il burka e non ho mai detto di farlo", ha esordito la 26enne. Poi ha precisato: "Semplicemente ho specificato quali vestiti a Tony non piacciono, vale a dire scollature profonde o vestiti attillati. Non ho detto che non mi vesto in modo moderno. Da una foto capite l'intera vista di una persona?".

La ragazza ha poi aggiunto che l'abbigliamento non rappresenta più un problema nella sua relazione con Tony, dal momento che ora l'ha superato:

Se non li avessi indossati, non si sarebbe posto il problema. Proprio perché li ho indossati, allora è stato motivo di litigio. Li ho indossati forse con scarsi risultati, per dispetto, ho messo foto su Instagram, sono comunque una ragazza di 26 anni. È comunque una problematica che ho portato e fortunatamente ho risolto. E non perché trovate in giro delle foto, allora pensate che sia tutto falso.

Cosa aveva detto Jenny sull'abbigliamento

Nel corso del programma, Jenny si era sfogata con alcune delle fidanzate a proposito della sua relazione con Tony, spiegando che lui non voleva si vestisse in un certo modo, con abiti troppo aderenti o scollati. Per questo motivo, in più occasioni, si è sentita sbagliata:

Il suo modo di impormi le cose mi ha fatto sentire sbagliata, l'abbigliamento ad esempio. Trovo sbagliato che una persona non possa vivere per come è senza sentirsi giudicata. Ho passato una vita sentendomi un errore e non voglio più vivere così. Tony non mi faceva uscire di casa in un certo modo per dignità sua, mi diceva "perché te lo vuoi mettere? che donna ho accanto?". Io l'ho accettato.