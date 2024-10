video suggerito

Alfred e Anna si lasciano a Temptation, lui piange: "Non voglio prenderti in giro" lei: "Io valgo, tu sei niente" Alfred e Anna si lasciano a Temptation Island. Lui dichiara di aver trovato il coraggio di lasciarla, inibito dalla gratitudine che prova per la sua famiglia. Lei dice di essere felice: "Ho scoperto che io valgo, tu sei niente".

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di Temptation Island di martedì 8 ottobre si apre con la storia di Anna Acciardi e Alfred Ekhator, ormai degenerata dopo l'incontro di lui con la tentatrice Sofia Costantini, con la quale c'è stato anche un bacio. A richiedere il falò è lui, ma una volta che si incontrano, è lei ad essere un fiume in piena.

Alfred trova il coraggio di lasciare Anna

Anna ha subito accettato il falò, particolarmente turbata per quanto visto in queste settimane, ma sicura di aver scoperto, ancora una volta, la verità sul conto del suo fidanzato che, non appena la vede, le dice il motivo per cui ha scelto di chiamarla:

Anna io ho richiesto questo falò, perché ora come mai, ti voglio dire la verità perché per me tu, hai visto che io non ho mai avuto una famiglia. Tu mi hai fatto vedere cosa significa e avrò un senso di gratitudine che non finirà mai. La verità è che non ho mai avuto il coraggio. Siamo venuti qua perché tu potevi capire se potevi fidarti di me, io avevo il piede in due scarpe, ora ho capito dove voglio mettere i due piedi.

La ragazza, però, inizia a trepidare e gli rinfaccia che nei due anni che sono stati insieme, lui ha sempre cercato altro: "L'ho fatto per due anni? Se io ho fatto delle cavolate e tornavo sempre da te, perché tu l'hai permesso, non posso dire niente. Io chiederò scusa ai tuoi, io sono riconoscente per quello che hanno fatto" dice Alfred particolarmente turbato.

Il confronto si accende

La famiglia, nelle spiegazioni di Alfred, sembra essere il motivo principale per cui in questi anni non ha mai preso una decisione definitiva, ma lei gli ricorda che ogni volta che lei provava a lasciarlo, lui tornata in ginocchio e le diceva "Lo sai che io posso essere quello che tu vuoi, tu mi consoci" e lei, puntualmente, gli dava un'altra chance. Infastidita dal fatto che lui continuasse a parlare della sua famiglia, usandola come attenuante, lei gli ripete che se davvero avesse avuto a cuore la sua famiglia non avrebbe fatto nulla di quello che ha visto nei video, e lui tra le lacrime cerca di giustificarsi:

Io non mi sono mai seduto a tavola con una famiglia, ero sempre da solo, quando andavo da lei stavo bene, non riuscivo a lasciarla. È per questo, lo sai da dove venivo, lo sai le esperienze che ho avuto.

Anna è però un fiume in piena, sente di non poter più stare in silenzio e cerca di smontare ogni scusa avanzata da Alfred: "Un uomo quale non sei mai stato, dice mi sono svegliato e ho capito che ad Anna non la amo più. E invece un uomo di poca sostanza fa questo. Stai facendo quello che sei, niente", contestandogli l'essersi avvicinato alla tentatrice, con la quale ci sono stati scambi di vario genere. Alfred, ancora una volta, cerca di spiegarle che se non fosse arrivato a quel punto non avrebbe capito quello che le ha confidato, dicendole anche che la mancanza di fiducia che lei aveva nei suoi confronti nel tempo ha minato il loro rapporto: "Dopo un po' uno scoppia, io non sono mai scoppiato finora".

Anna si scaglia contro Alfred

Filippo Bisciglia, quindi, cerca di intervenire e prova a mettersi nei panni di Alfred, spiegando ad Anna che lui andando a Temptation Island ha trovato il coraggio di dire la sua verità, ma che questa cosa non è dipesa dalla presenza della tentatrice Sofia, ma Anna guardando il suo fidanzato ribatte: "

Quando siete andati in barca che cosa è successo? Hai avuto una reazione fisiologica, ma pensavi che nessuno se ne accorgesse. Ma vergognati. Che ti credi che lei ti sprona, sta vicino a te? Svegliati Alfredo, che stai ancora dormendo.

La delusione e anche una certa voglia di rivalsa parlano al posto di Anna che fa notare a Filippo come il giorno prima di arrivare all'Is Morus Relais, lei ed Alfred siano stati insieme: "Lui il giorno dopo ha subito toccato un'altra. Come fai? Ma ce l'hai rispetto per te stesso?". Sull'onda della rabbia e della consapevolezza lei continua:

Una cosa mi ha insegnato in due anni, ad amare, perché l'ho amato incondizionatamente, e mi ha insegnato a perdermi, perché per aiutarlo a cercare se stesso, mi sono persa io. Gli auguro tutto il bene possibile, ma lontano da me. Ho capito quanto valgo io e tu sei niente.

Filippo, quindi, cerca di farle capire che Alfred non ha mai messo in dubbio l'affetto che prova nei suoi confronti: "Non puoi voler bene ad una persona, guardarla negli occhi e mentire" dice Anna parlando di tutto quello che in questi anni ha sopportato, ma aggiunge: "Quando guardo negli occhi questo ragazzo io non vedo un uomo cattivo, ma un bambino che ha sofferto".

Anna e Alfred lasciano Temptation soli, lui bacia di nuovo la tentatrice

I due, dopo la fatidica domanda di Bisciglia, prendono strade separate, lei abbraccia il conduttore e volta le spalle ad Alfred dicendo "Tanto non vede l'ora di andare da quella lo conosco"; tornata al villaggio alle telecamere dice: "Ho vissuto per due anni che qualcosa potesse cambiare, ma non sei né uomo né niente, avrei preferito che lui mi dicesse queste cose in un altro contesto, in un altro modo".

Nel frattempo anche lui dice la sua, davanti alle telecamere, senza riuscire a trattenere le lacrime:

Non si poteva continuare, voglio bene ad Anna e la sua famiglia, Anna ha sempre voluto tirare fuori il meglio di me, mi è stata vicino nei momenti difficili quando tante persone non c'erano. È stata davvero una donna speciale, io non la voglio prendere in giro, quindi sto facendo la cosa giusta.

Poco dopo, però, chiede di far arrivare Sofia: "Alla fine le ho detto la verità, le ho detto quello che sentivo, che non mi sentivo di nascondermi dietro questa cosa della gratitudine, della sua famiglia, è stato difficile, volevo dirti che mi sei stata d'aiuto". Lei, particolarmente sorpresa dalla decisione di Alfred, gli chiede il perché di questo gesto: "Perché volevo conoscerti meglio" dice lui che ha un momento di debolezza, lei gli si avvicina e dice: "Ci sta che si sbaglia, ci sta che si impara, ci sta che si ricomincia". I due si guardano intensamente e si baciano. Ed è così che Alfred ha già dimenticato Anna.