Temptation Island, Titti sbugiarda il fidanzato Antonio: "Era al bar con una ragazza, diceva di essere sua moglie" Titty e Antonio sono una delle coppie di questa nuova edizione di Temptation Island. Lui si lamenta della gelosia della fidanzata che, però, spiega che lui a sua insaputa si è visto con altre ragazze.

A cura di Ilaria Costabile

È iniziata una nuova edizione di Temptation Island, la seconda nell'arco di tre mesi, a dimostrazione del fatto che molte più coppie vogliono affrontare il viaggio nei sentimenti di Canale 5. Tra le coppie presentate nella prima puntata c'è quella formata da Titty e Antonio, lei 24 anni e lui 27, convivono e sono prossimi al matrimonio, ma secondo lui la fidanzata è troppo gelosa. Ma lei, non esita a chiarire il perché di questa gelosia.

Antonio si lamenta della gelosia di Titty, ma lei lo sbugiarda

"Ho scritto io a Temptation Island perché lei è troppo gelosa, non posso fare niente, al massimo uscire con il mio vicino di casa, che lei conosce" ha dichiarato Antonio, anche piuttosto piccato, ma Titty spiega subito il suo punto di vista, raccontando aneddoti emblematici. "Sono gelosa perché lui ha visto anche altre ragazze" e lui "È capitato". Ma la 24enne non ci sta e snocciola uno dei tanti avvenimenti:

Doveva partire per lavoro, venne a salutarmi a casa, mi disse che poi sarebbe andato a dormire, a riposare un po'. Scopro però che lui stava al bar con una ragazza, che si è presentata come sua moglie. Lei mi ha scritto, mi ha detto tutte le cose che facevano insieme, le stesse cose che faceva con me. Io gli ho scritto una serie di messaggi, con delle brutte parole.

Antonio si tatua il viso della fidanzata sul polpaccio

Però Antonio è riuscito a riconquistarla: "Mi ha scritto un messaggio chilometrico, in cui diceva che voleva solo me" e per dimostrarle quanto fosse forte il suo sentimento, Antonio ha deciso di tatuarsi il volto della sua fidanzata sul polpaccio: "Ho preso una sua foto ed eccolo qua", dice mostrando il disegno alzando il pantalone.

Durante un viaggio a Parigi, poi, arriva anche la proposta di matrimonio: "Mi ha fatto una sorpresa, non me l'aspettavo, sono una persona molto emotiva" dice Titty. Un momento così bello che lei ha deciso di averlo come sfondo sul cellulare, ma lui non sembra dello stesso parere: "Tu hai Maradona come sfondo" e lui: "Ma vuoi mettere te e Maradona?". Infine Antonio: "Spero che questa esperienza serva per limare un po' la sua gelosia" ma Titty non sembra volerne sapere: "Io non penso di essere pesante, sono fatta così".