Temptation Island, Antonio: “Non volevo fare la proposta a Titty, l’anello l’ho comprato su una bancarella” A Temptation Island, Antonio manifesta i suoi dubbi sul suo rapporto con Titty, rivelando anche dei dettagli sulla proposta di matrimonio a Parigi. Intanto stringe anche un legame, piuttosto complice, con una delle single. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Nella prima puntata di Temptation Island autunnale, le coppie stanno già dando il meglio di loro. Tra le storie più movimentate, quella di Antonio e Titty si posiziona già sul podio. Il 27enne ha raccontato di avere dubbi circa i suoi sentimenti per la fidanzata, sebbene le abbia chiesto di sposarlo. Le sue affermazioni fanno infuriare la 24enne che, intanto, assiste a dei video in cui Antonio si avvicina ad una single, Saretta, che porta anche a cena fuori.

Antonio e i dubbi sulla sua storia con Titty

In un video in cui parla della sua storia d'amore con Titty, Antonio si lascia andare ad alcune considerazioni, dicendo di non sentirsi più a suo agio in questa relazione e di aver chiamato a Temptation Island proprio perché voleva capire se ci fosse qualcosa da recuperare: "Meglio partire da una verità, che da una bugia". Poi aggiunge :

Lei è aggressiva, ha una mentalità chiusa, è come se parlassi con un muro. La fiamma che all’inizio è scoppiata con Titty sta diminuendo, nono sono sicuro dei sentimenti che provo nei suoi confronti, il suo atteggiamento mi ha spento, giorno per giorno mi sta spegnendo sempre di più, mi sento in una gabbia, non posso fare niente, non voglio che questa convivenza e questa storia di matrimonio, mi possa privare della mia libertà, preferisco uscire con qualche mio amico in sua assenza, è come se mi desse fastidio la sua presenza, preferisco stare più tempo fuori, meno la vedo più sto tranquillo, più stiamo insieme più c’è la probabilità di litigare.

Titty fuorisa commenta con le sue amiche, che sono lì a supportarla: "Qualche problema mentale ce l’ha altrimenti non si spiega. Se avesse avuto una ragazza che lo abboffa di corna, sarebbe stato peggio".

La proposta di matrimonio

Nel frattempo continuano i video nel pinnettu e Antonio si confida con una delle tentatrici, spiegando che nonostante i problemi lui non avesse mai trovato il modo di lasciarla:

Non la lascio perché non me lo permette. Lei si attacca di più, prima o poi devi prendere una scelta. Io ho fatto una proposta, mi stressava, eravamo sotta la Tour Eiffel, non era niente programmato, gliel’ho comprato su una bancarella. Sono qua perché una soluzione si deve trovare.

Titty è allibita da queste affermazioni, non si capacita di essere stata per tre anni con una persona del genere: "Se non vuoi fare una cosa, trovi delle scuse per non farla. Sei un fesso se mi fai la proposta per accontentarmi. Con chi sono stata? Con un animale. Non hai 27 anni, ne hai due, nessuno ti prende. Ma che schifo, vicino una ragazza che conosci da 2-3 giorni ti permetti di parlare così di me".

Antonio si confida con la single Saretta

In un'altra conversazione con Saretta, Antonio parla nuovamente della proposta di matrimonio fatta a Titty, spiegando anche il perché del tatuaggio che ha sul polpaccio che ritrae il volto della sua ragazza:

Devo trovare delle soluzioni. Il tatuaggio? Dovevo appararmi per una situazione, avevamo litigato e le feci una sorpresa. Lei voleva la proposta di matrimonio, sfortuna vuole, che ad aprile andiamo a Parigi, lei già mi chiedeva da tempo della proposta, ma io le avevo già detto che non l'avrei fatta. Poi arrivati là, tutti a fare le proposte. Non lo volevo in quel momento, non ero sicuro di volerlo fare. Se mi chiedi del matrimonio, io in cuor mio ti dico no, non mi voglio sposare.

Antonio ha instaurato un bel legame con Saretta, tanto da decidere di invitarla a cena. Parlando con un altro dei fidanzati, Valerio, si confida dicendo: "Mi viene voglia di avere delle attenzioni per lei, come non mi succedeva da tempo, sono quelle cose che fai quando vuoi fare colpo su una ragazza. Con Titty non le faccio più". Ed è durante la cena in spiaggia con la tentatrice che Antonio si apre dicendo:

Sono emozionato. Mi hai fatto provare cose che non trovavo da tempo. Ho sempre saputo che era lei più innamorata, tuttora è così, il mio innamoramento sapevo dentro di me che non era ai suoi livelli.