video suggerito

Jenny Guardiano di Temptation Island rimuove le protesi alle labbra: “Mi vedo strana, ma posso farcela” Jenny Guardiano, una delle protagoniste più amate dell’ultima edizione di Temptation Island, confessa di essersi sottoposta ad un piccolo intervento. Ha rimosso le protesi che aveva alle labbra, mostrando il risultato con alcune foto su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

476 CONDIVISIONI condividi chiudi

Cambio look per Jenny Guardiano, la siciliana di Temptation Island fidanzata con il deejay Tony Renda, ha deciso di sottoporsi ad un piccolo intervento che, però, ha cambiato in maniera significativa la sua fisionomia. La 26enne ha rimosso la protesi alle labbra, come ha raccontato su Instagram.

Jenny Guardiano racconta la rimozione delle protesi

"Buongiorno a tutti, in questi giorni ho fatto una cosa che magari lascerà sconvolto qualcuno di voi" dice il volto di Temptation Island coprendosi parte del viso in un video pubblicato su Instagram. Per poi aggiungere: "Ho tolto le labbra, questa è la situazione, ci sono ancora un po' dei lividi, sono gonfie, però eccoci qua". Poco dopo, poi, arrivano altre foto in cui i dettagli della rimozione sono inquadrati più da vicino: "Mi vedo strana, posso farcela. Devono ancora guarire" scrive Jenny, per poi pubblicare anche uno scatto in cui, invece, appare truccata. Un cambiamento evidente, rispetto a come il pubblico di Canale 5 l'aveva conosciuta durante la partecipazione al reality dei sentimenti.

D'altro canto, mentre andavano ancora in onda le puntata dello show di Canale 5, su TikTok era comparso un video in cui si paragonavano le foto di Jenny Guardiano prima e dopo l'utilizzo della chirurgia estetica, dal momento che molti spettatori erano curiosi di sapere che tipo di cambiamenti avesse apportato al suo corpo.

Leggi anche Jenny e Tony un mese dopo Temptation Island stanno ancora insieme? Cosa è successo alla coppia

Jenny Guardiano e la nuova vita con Tony Renda

Intanto, Jenny è tornata alla normalità, dopo l'ultimo falò di confronto in cui ha deciso di dare una nuova possibilità al suo Tony, che le ha promesso di essere cambiato. A distanza di un mese dalla fine delle registrazionidel programma, i due stanno ancora insieme e la 26enne ha dichiarato di aver conquistato la sua libertà: "Ha iniziato a gestire la gelosia. Sono libera di esprimermi, vestirmi come mi va. Non mi dice più nulla".