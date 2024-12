video suggerito

Tony Renda nega la rottura definitiva con Jenny Guardiano: “Siamo in crisi ma spero tutto si sistemi” Tony Renda, ex protagonista di Temptation Island, confida di non avere ancora accantonato il desiderio di pace con la ex compagna Jenny Guardiano, con la quale aveva partecipato al reality condotto da Filippo Bisciglia. Il deejay si augura ancora di poter mettere le cose a posto nonostante i tradimenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

A qualche giorno dal momento in cui Jenny Guardiano ha chiarito che la relazione con Tony Renda è terminata a causa di alcuni tradimenti del deejay, è proprio l’uomo a prendere la parola nella speranza di mettere le cose a posto. Per questo motivo, l’uomo ha affidato al suo profilo Instagram le prime dichiarazioni successive alla rottura, dichiarazioni nelle quali lascia intendere di non essere ancora riuscito a mettersi alle spalle la storia con la ex compagna che spera ancora di riconquistare.

Le prime parole di Tony Renda dopo la separazione da Jenny Graziano

“Buonasera ragazzi. Lo so, ultimamente sono stato poco presente sui social…tra impegni Iavorativi e questioni personali non è stato un periodo semplice”. Ha scritto l’uomo senza mai fare riferimento ai presunti tradimenti, "Ma ci tenevo comunque a farvi gli auguri! godetevi queste feste passatele con i vostri cari e fatevi valere! Un abbraccio grande! Per quanto riguarda me, ci sono tante cose che volevo condividere con voi, che mi seguite sempre con tanto affetto.É un momento particolare.. da una parte, lo e Jenny stiamo attraversando un periodo complicate…e mi dispiace tanto perché abbiamo vissuto momenti incredibili insieme che porterò sempre nel cuore. Spero che Ie cose possano aggiustarsi, ma per ora la situazione è questa. Dall’altra parte il lavoro va avanti a pieno ritmo e mi sta regalando tante soddisfazioni. L’uscita del mio ultimo singolo su Hit Mania 2025, Ie serate in giro per l’italia, il vostro calore…tutto questo mi dà una carica incredibile e mi aiuta ad affrontare i momenti più difficili. Perciò, grazie a tutti voi che mi sostenete anche qui sui social. Siete fondamentali!”

Jenny Graziano: “Ho scoperto alcuni tradimenti di Tony”

Sempre via Instagram a ex compagna Jenny aveva già fatto sapere, attraverso una Instagram story, che la relazione con Tony si era interrotta: "Purtroppo avendo scoperto dei veri e propri tradimenti confermati, questa volta devo ripartire da me e non sorvolerò mai più che mi venga fatta una cosa del genere, perché non me Io merito e non se lo merita nessuna donna".