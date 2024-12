video suggerito

Morto il padre di Jenny Guardiano, ex di Temptation Island: "Avrei dato la vita per guarirti" Con una story pubblicata su Instagram, l'ex di Temptation Island Jenny Guardiano ha annunciato la perdita di suo padre Angelo, che da tempo lottava contro un tumore. Poche ore prima della notizia aveva scritto: "Viaggio spesso per andare a trovare mio papà molto malato, è la triste realtà".

A cura di Sara Leombruno

Grave lutto per Jenny Guardiano, che ha perso suo padre Angelo Guardiano. L'ex concorrente di Temptation Island, che aveva appassionato gli spettatori per l'intricata storia con il fidanzato Tony Renda, poche ore fa ha fatto sapere attraverso il suo profilo Instagram di aver perso il padre. L'uomo, come spiegato dalla siciliana, era malato di tumore. Poche ore prima della notizia, aveva spiegato ai followers il motivo dei suoi viaggi frequenti: "Non è per vacanza, vado a trovare mio padre che è molto malato, la vita delle persone non è quella che vedete dall'esterno".

L'addio di Jenny Guardiano a suo padre

Con uno scatto che li ritrae insieme prima e dopo l'inizio della terapia, la ragazza ha lanciato un dolce messaggio d'addio a suo padre Angelo. L'uomo, come da lei spiegato, da tempo aveva scoperto di avere un tumore: "Papino mio, oggi mi hai lasciato, hai lottato tanto contro quel brutto cancro, ma tu sei stato più forte. Avrei dato la mia vita per guarirti e non vederti più soffrire. Ti amo amore mio", la dedica della ragazza al suo papà. Presumibilmente, nelle prossime ore Tony Renda raggiungerà la sua compagna, visto che da tempo lavora e alloggia a Roma per lavoro.

"La vita delle persone non è quella che vedete dall'esterno"

Prima di dare la notizia della scomparsa del papà, la 26enne aveva spiegato ai followers il motivo per cui spesso si trova lontana dal suo fidanzato Tony: "Viaggio spesso non per vacanza, ma per andare a trovare mio padre molto malato. Ecco perché con Tony mi incontro al rientro da Roma", le parole dell'ex di Temptation. La ragazza ha scelto di non parlare prima della complicata situazione familiare per risparmiare agli utenti "di vedere cose brutte sui social, cerco sempre di sdrammatizzare ed essere la prima a distrarsi. Ma questa è la triste realtà, la vita delle persone non è quella che vedete dall'esterno".