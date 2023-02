Chi è Jody Cecchetto, il figlio di Claudio che conduce il Prima Festival di Sanremo 2023 Ecco chi è Jody Cecchetto, il figlio del discografico Claudio Cecchetto, presentatore del Prima Festival di Sanremo 2023.

Jody Cecchetto, figlio del discografico e creatore di Radio Deejay Claudio Cecchetto, è uno dei protagonisti del Festival di Sanremo 2023. Il giovane speaker radiofonico infatti, conduce il Prima Festival insieme ad Andrea Delogu e gli Autogol. 27enne di origini milanesi, Jody Cecchetto negli anni ha spaziato in adolescenza su piattaforme come Twitch, in cui è stato uno degli streamer con più followers nella bolla italiana. Successivamente è diventato uno speaker radiofonico, ma anche un attore in alcune serie tv, come Alex & Co, ma anche Maggie & Bianca Fashion Friends.

Chi è Jody Cecchetto, il figlio del discografico Claudio Cecchetto

La carriera di Jody Cecchetto nel mondo dell'intrattenimento e spettacolo incomincia nel 2013, quando apre il suo primo canale Twitch, e con la sua esperienza da gamer, ma anche da showman in stanze chat, guadagna oltre 155mila followers. L'esordio nel piccolo schermo arriva nel 2016, quando Disney Plus lo ingaggia per un ruolo nella serie Alex & Co. Dal 2016 al 2017 ha fatto parte del cast di Maggie & Bianca Fashion Friends, interpretando il ruolo di Andrew Moore per tre stagioni.

La sua carriera da conduttore radiofonico

Solo un anno prima, prima dell'inizio della sua carriera d'attore, lancia il suo primo brano Sex Machine: non avrà una gran fortuna, ma ritrova il suo ruolo dopo poco tempo, quando seguendo le orme del padre, comincia la sua carriera da speaker radiofonico. Dopo essersi fatto conoscere su RadioZeta, diventa uno degli speaker su RTL 102.5, conducendo per tre anni anche il programma RDS News. Ha esordito anche in tv con Ready Music Play su Sky in cui un gruppo di giovani tiktoker si sfidava cantando e ballando canzoni famose. Non solo, perché nel 2022, è diventato anche uno dei conduttori del Power Hits Estate all’Arena di Verona.