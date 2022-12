Claudia Dionigi mamma, è nata Maria Vittoria. Lorenzo Riccardi: “Mentre partoriva, mi girava la testa” Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne, ha assistito al parto della compagna Claudia Dionigi. La neomamma si sta ancora riprendendo, ma è al settimo cielo. La piccola Maria Vittoria sta benissimo.

A cura di Daniela Seclì

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi sono diventati genitori. L'ex tronista di Uomini e Donne e la sua scelta hanno avuto una bambina. Il nome prescelto per la loro primogenita è Maria Vittoria. Sui social hanno raccontato gli ultimi istanti prima di abbracciare la loro piccola.

È nata Maria Vittoria, Lorenzo Riccardi ha assistito al parto

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno annunciato la nascita della loro primogenita, con una tenerissima foto del suo piedino. Lorenzo ha scritto: "Benvenuta Maria Vittoria", mentre Claudia ha commentato: "La nostra vita". A quanto pare, Riccardi avrebbe assistito al parto e ha raccontato, con un pizzico di ironia, l'intensa emozione provata mentre la figlia veniva al mondo. Ha pubblicato una foto che mostra la sua espressione spiazzata: "La mia faccia dopo aver visto una parte di testa uscire! Bianco e giramenti di testa".

Come sta Claudia Dionigi dopo il parto

Poche ore dopo il parto, Claudia Dionigi ha pubblicato delle Instagram Stories per aggiornare i suoi follower sulle condizioni di salute sue e della bambina: "Mi devo ancora riprendere un pochino. Faccio questa storia per ringraziarvi per tutti i messaggi che mi stanno arrivando. Comunque è andato tutto benissimo. Non è stato facile, è stata tosta. La bambina, Maria Vittoria, sta benissimo. Sto aspettando che me la portino dal nido. È una bella pagnottella. Non appena starò meglio e mi riprenderò, ci faremo una bella chiacchierata. Ho dormito solo un'ora. Sono arrivata in camera alle 06:30 di stamattina".

Il ricovero di Claudia Dionigi e l'induzione al parto

Poche ore prima della nascita di Maria Vittoria, Claudia Dionigi aveva condiviso con i suoi follower il momento in cui si è recata in ospedale: "Ragazze ancora devo essere ricoverata…sono in pronto soccorso in attesa di salire in sala parto e poi mi faranno induzione perché il liquido ormai è alto e sono dilatata di 5 cm. Io sto abbastanza bene…vi aggiornerò appena possibile. Un bacione a tutte". Circa dieci ore dopo è arrivato l'annuncio della nascita di Maria Vittoria.