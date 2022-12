Claudia Dionigi e la proposta di nozze di Lorenzo Riccardi: “La sera della Vigilia, stavo svenendo” Rispondendo a un box di domande su Instagram, Claudia Dionigi ha raccontato alcuni retroscena sulla proposta di matrimonio ricevuta da Lorenzo Riccardi con la complicità della piccola Maria Vittoria: “È successo tutto il 24 sera. Lorenzo mi ha detto che andava a cambiare Mavi ed io ero in cucina ad aiutare mamma con i preparativi”.

A cura di Elisabetta Murina

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi diventeranno presto marito e moglie. All'indomani della romantica proposta di matrimonio, realizzata con la complicità della piccola Maria Vittoria, la neo mamma ha raccontato qualche retroscena del dolce momento.

I retroscena sulla proposta di matrimonio

Rispondendo a un box di domande su Instagram, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato che il compagno (e futuro marito) Lorenzo Riccardi le ha fatto la proposta di matrimonio la sera della Viglia di Natale, a pochi giorni di distanza dalla nascita della piccola Maria Vittoria. "È successo tutto il 24 sera. Lorenzo mi ha detto che andava a cambiare Mavi ed io ero in cucina ad aiutare mamma con i preparativi"- ha spiegato la neo mamma- "Quando sono uscita ho visto tutti radunati sul divano e Lorenzo venire verso di me con Mavi in braccio".

Il neo papà ha chiesto alla fidanzata di sposarlo con la complicità della figlia: sul body della piccola la scritta "Mamma, vuoi sposare il mio papà?". Una scelta che ha emozionato e sorpreso Claudia Dionigi, totalmente all'oscuro di quello che stava per succedere:

Tutti sapevano tutto…sia la mia famiglia al completo che la famiglia di Lorenzo al completo…anche alcuni amici già sapevano, tranne io. Leggere quella scritta sul suo body e vedere Lorenzo poi inginocchiarsi con l’anello dicendo ‘Mi vuoi sposare?’ è stata una gioia che io non so descrivere ma soprattutto non me lo aspettavo minimamente. Ho pianto e stavo quasi per svenire perché nel giro di pochi giorni troppe emozioni avevo provato.

Il racconto del parto e la scelta del nome

È un periodo ricco di emozioni per la coppia: la proposta di matrimonio infatti è arrivata qualche giorno dopo la nascita della piccola Maria Vittoria. La neo mamma (e ora anche futura sposa) ha raccontato ai suoi follower il giorno del parto, lo scorso 21 dicembre, e il motivo per il quale ha scelto di dare alla figlia quel nome. "Mia nonna si chiamava Vittoria e a Lorenzo piaceva il nome doppio, quindi ha scelto lui Maria Vittoria", ha spiegato. Sul parto invece: