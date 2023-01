Claudia Dionigi in pronto soccorso a poche settimane dal parto: “Ho avuto una brutta emorragia” Claudia Dionigi, compagna e futura moglie di Lorenzo Riccardi, ha raccontata di essere finita in ospedale a poche settimane dalla nascita della figlia Maria Vittoria.

A cura di Stefania Rocco

Una emorragia ha costretto Claudia Dionigi, compagna e futura moglie di Lorenzo Riccardi, a recarsi al pronto soccorso. Lo racconta la ex corteggiatrice di Uomini e Donne in una delle sue Instagram stories. Claudia è diventata mamma della piccola Maria Vittoria meno di un mese fa. Nella serata di ieri si è accorta di un sanguinamento particolarmente abbondante e inaspettato che l'ha allarmata e convinta a farsi visitare in ospedale.

Perché Claudia Dionigi è andata in ospedale

Una volta visitata, Claudia è stata tranquillizzata: un’emorragia potrebbe non essere un evento insolito in casi di questo tipo. L’ex corteggiatrice è quindi tornata a casa dove ha raccontato la disavventura ai suoi followers: “Vi voglio raccontare la mia disavventura. Ieri sera purtroppo ho avuto una brutta emorragia che non si fermava, tant’è che mi sono spaventata tantissimo e, ovviamente, sono andata in pronto soccorso. Mi hanno detto che non ho nulla di grave. Ho dei coaguli, dei rimasugli del parto. È una cosa che può succedere quindi mi hanno rassicurata. Mi hanno dato una cura che dovrò seguire in modo da poter liberare il tutto. Oggi sto bene, è tornato tutto nella norma ma lo spavento è stato tanto”.

Chi è Claudia Dionigi, ex volto di Uomini e Donne

Claudia Dionigi, influencer romana, diventò popolare partecipando a Uomini e Donne nel 2019. Nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi si innamorò del tronista Lorenzo Riccardi che la scelse. La loro storia, cominciata subito dopo la fine del trono del romano, non ha mai affrontato alcuna crisi. Claudia e Lorenzo stanno insieme da 3 anni e, meno di un mese fa, sono diventati genitori della piccola Maria Vittoria, prima figlia per entrambi. A pochi giorni dalla nascita della sua bambina, Lorenzo ha chiesto alla compagna di sposarlo.