Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi presto sposi, la dolce proposta con la complicità della figlia Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi diventeranno presto marito e moglie. La proposta di matrimonio a meno di una settimana dalla nascita della loro prima figlia Maria Vittoria. “Mamma, vuoi sposare il mio papà?”, si legge sulla tutina della piccola in un tenero scatto condiviso sui social dal neo papà.

A cura di Elisabetta Murina

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi diventeranno presto marito e moglie. A una settimana dalla nascita della loro primogenita Maria Vittoria, il neo papà ha chiesto alla compagna di sposarlo. La proposta di matrimonio con una dolce foto condivisa oggi, 27 dicembre, su Instagram. "Come faccio a dirti di no?", ha scritto la neo mamma e futura sposa.

La dolce proposta di matrimonio di Lorenzo Riccardi a Claudia Dionigi

A meno di una settimana dalla nascita della loro prima figlia, lo scorso 21 dicembre, Lorenzo Riccardi ha chiesto a Claudia Dionigi di diventare sua moglie. La proposta di matrimonio è arrivata in un momento particolarmente felice per la coppia, che si è conosciuta durante la partecipazione a Uomini e Donne e da allora non si è più lasciata. Solo una settimana fa infatti, l'ex corteggiatrice ha stretto per la prima volta tra le mani la piccola Maria Vittoria. Ed è proprio con la complicità della figlia, che il neo papà ha chiesto alla fidanzata di sposarlo. Sui social la piccola indossa una tutina con la dolce scritta: "Mamma vuoi sposare il mio papà?". Immediata la risposta di Claudia Dionigi: "Come potrei dirti di no? Siete la mia vita".

La nascita della prima figlia Maria Vittoria

Lo scorso 21 dicembre, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi hanno annunciato la nascita della loro primogenita con una tenerissima foto del suo piedino. L'ex tronista ha scritto: "Benvenuta Maria Vittoria", mentre la neo mamma ha commentato: "La nostra vita". A quanto pare, il neo papà avrebbe assistito al parto e ha raccontato con un pizzico di ironia l'intensa emozione provata mentre la figlia veniva al mondo. Ha condiviso sui social un selfie visibilmente sconvolto e pallido: "Mi girava la testa".