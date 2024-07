video suggerito

Lino Giuliano contro Martina De Ioannon: “Non può parlare di me, quasi era lei che corteggiava Carlo” Lino Giuliano si sfoga in una diretta sui social, riferendosi ai presunti commenti che Martina De Ioannon avrebbe fatto sul suo conto. Il 29enne napoletano, quindi, esordisce elencando tutto ciò che la romana avrebbe fatto durante Temptation Island. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la fine di Temptation Island continuano i battibecchi, seppur a distanza, tra i vari partecipanti al reality dei sentimenti che, ormai, hanno raggruppato orde di fan, pronti a sapere tutti i risvolti di queste settimane in cui la trasmissione si era già conclusa. Tra le ex coppie più chiacchierate, senza dubbio primeggiano Lino Giuliano e Alessia Pascarella, seguiti da Martina De Ioannon e Raul Dumitras. In una delle ultime dirette sui social, il 29enne napoletano si è lamentato di alcune cose che avrebbe detto la 26enne romana, ormai molto amica della sua ex, sul suo conto.

Lo sfogo di Lino Giuliano contro Martina

L'estratto della diretta pubblicata su TikTok, in cui Lino Giuliano risponde alle domande di coloro che vogliono sapere qualcosa in più sulla sua storia d'amore finita con Alessia e, magari, anche altro sulla sua nuova frequentazione, o presunta tale con la single Maika. Il 29enne, quindi, riferendosi ad alcuni commenti che avrebbe fatto Martina De Ioannon sul suo conto, commenta anche in maniera piuttosto stizzita, dicendo:

Parla quella che si è fatta mettere le mani là, sul popò, parla lei che si è fatta prendere in braccio da quello, parla lei che sculettava davanti a quello che le diceva "ma mi stai sculettando avanti? e quella rideva. Parla lei che stava corteggiando lei a Carlo. Di che vuoi parlare, vita mia, ja per favore, non puoi venire ad attaccare me, hai capito com'è? Il fatto è che certe persone non possono proprio parlare, cioè pensate a voi, ma non parlate di me.

Il dopo Temptation di Martina De Ioannon e di Lino Giuliano

Nel frattempo, se Alessia Pascarella si infastidisce anche solo sentendo nominare l'ex fidanzato, tanto da chiedere di non parlare di lui durante una diretta su Instagram, Lino si diverte in compagnia di Maika, con la quale è stato beccato a trascorrere un weekend, con tanto di storie a documentare il fatto che abbiano dormito insieme. Martina De Ioannon, invece, è stata fotografata mano nella mano con Carlo Marini, durante una serata in discoteca in un locale vicino Napoli.