Lino Giuliano e Maika Randazzo trascorrono il weekend insieme dopo Temptation: "Scoppiate dall'invidia" Maika Randazzo e Lino Giuliano a pochi giorni dalla fine di Temptation Island hanno trascorso il weekend insieme a Roma. Dopo la foto mentre dormono, hanno documentato sui social la loro serata in discoteca: con loro altri volti del programma come Raul Dumitras e Alex Petri.

A cura di Gaia Martino

Sono ancora molto vicini Lino Giuliano e Maika Randazzo. L'ex fidanzato di Alessia Pascarella e la tentatrice conosciuta a Temptation Island stanno trascorrendo dei giorni insieme a Roma: tra foto scattate mentre dormono e video mentre si divertono insieme agli altri personaggi conosciuti nel villaggio dei sentimenti, starebbero proseguendo la loro conoscenza lontani dalle telecamere del programma. In discoteca, ieri sera, c'era con loro anche Raul Dumitras.

Le foto di Lino Giuliano e Maika Randazzo insieme a Roma

Lino Giuliano e Maika Randazzo hanno trascorso il weekend insieme, a Roma, dove si sono divertiti tra cene e discoteche. Hanno documentato le loro serate con video su TikTok e Instagram stories lanciando anche una frecciatina a Alessia Pascarella sull'argomento motocicletta. I due che si sono conosciuti a Temptation Island hanno fatto finta di essere a bordo di una motocicletta: "Mantieniti, impenniamo" ha scherzato Lino Giuliano, rivolgendosi alla tentatrice. Ieri sera, poi, hanno trascorso la serata in discoteca con altri volti del programma tra cui Raul Dumitras, Alex Petri e le tentatrici Gaia e Mara.

Credits Instagram

Su Tik Tok, ieri sera, Lino Giuliano ha poi condiviso un video per rispondere a tutti coloro che hanno criticato la vicinanza con Maika Randazzo: per gli utenti social e telespettatori del reality, la tentatrice sarebbe vicina a lui soltanto per visibilità. Questa la risposta dell'ex fidanzato di Alessia Pascarella: "Prima hanno detto che Maika si avvicinava a me per i soldi, ora dicono che si avvicina per pubblicità. Ma una cosa seria la potete dire? Ma quanta invidia c'è? State scoppiando".

Alessia Pascarella con Martina De Ioannon e Carlo Marini

Anche Alessia Pascarella ha trascorso il weekend in compagnia dei suoi nuovi amici, conosciuti a Temptation Island. L'ex di Lino Giuliano si è divertita a Napoli, prima in piscina, poi in discoteca con Martina De Ioannon con la quale ha anche registrato una diretta sui social diventata virale per i riferimenti a Lino Giuliano. Le ragazze non erano sole: con loro i tentatori Carlo Marini, Luigi Scognamiglio e Fabio Spinelli.

Alessia Pascarella Martina De Ioannon Carlo Marini