"Strunz Lino 2024", Alessia Pascarella infastidita mentre prendono in giro l'ex in diretta Instagram Alessia Pascarella appare infastidita mentre, nel corso di una diretta Instagram realizzata con l'amica Martina De Ioannon, le ricordano un momento diventato virale a Temptation Island 2024: la frase "Strunz Lino 2024" scritta sulla sabbia e indirizzata all'ex compagno Lino Giuliano.

A cura di Stefania Rocco

È trascorso circa un mese dal momento in cui, ferita dall’avvicinamento del fidanzato Lino Giuliano alla single Maika Randazzo durante le riprese di Temptation Island 2024, Alessia Pascarella scrisse sulla sabbia della spiaggia dell’Is Morus Relais la frase diventata virale “Strunz Lino 2024”. Quel momento è diventato una parte fondamentale dell’edizione appena terminata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, certamente una delle più commentare sui social. È per questo motivo che, nel corso di una diretta Instagram realizzata con l’amica Martina De Ioannon, Alessia è stata interrogata proprio a proposito di quell’episodio, citato dalla collega. Ma di fronte alla citazione, la parrucchiera campana è apparsa infastidita.

La reazione di Alessia Pascarella: “Non nominiamo Lino”

Quando Martina, sorridente e rilassata, ha letto a più riprese i commenti di quelle followers che chiedevano ad Alessia di commentare la “dedica” realizzata per l’ex compagno, Pascarella ha chiesto specificamente di cambiare argomento. “Amo, non nominarlo”, ha chiesto la campana senza nascondere il fastidio. Una richiesta che fa probabilmente riferimento a quanto dichiarato proprio da Giuliano qualche giorno fa quando, su Instagram, scrisse di sentirsi diffamato dalla ex compagna.

Lino Giuliano vicino alla single Maika Randazzo

La storia tra Lino e Alessia, salvo colpi di scena, potrebbe rivelarsi ormai irrecuperabile. I due si sono lasciati durante il loro falò di confronto a Temptation Island e, nonostante la richiesta dell’uomo di un secondo falò di confronto, Pascarella è apparsa irremovibile e decisa a non concedere all’ex una nuova opportunità. A partire da quel momento, i due hanno preso strade diverse: Alessia sta coltivando il rapporto nato con le altre fidanzate conosciute in tv; Lino, invece, ha cominciato a frequentare la single Maika, accanto alla quale appare sempre più frequentemente.