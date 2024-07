video suggerito

Lino Giuliano dopo Temptation Island: "Diffamato da Alessia Pascarella, io sono stato me stesso" A poche ore dalla messa in onda dell'ultima puntata di Temptation Island, Lino Giuliano rende nota la rabbia nei confronti di Alessia Pascarella. Sostiene che la ex fidanzata lo abbia diffamato: "Ho sbagliato e me ne sono preso la responsabilità ma non ho mai avuto filtri".

A cura di Stefania Rocco

Potrebbe essere finita peggio del previsto la relazione tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella. A poche ore dalla messa in onda dell’ultima puntata di Temptation Island, il campano è intervenuto su Instagram per difendersi dopo gli attacchi ricevuti nel corso dell’ultimo mese. Lino e Alessia si erano lasciati durante il loro primo falò di confronto. Su richiesta di Giuliano, tuttavia, la donna aveva accettato di rivederlo con l’obiettivo di provare a chiarirsi ma il confronto si era interrotto con un secondo rifiuto e la scelta di Alessia di tornare a casa da sola. A distanza di qualche settimana da quando quel confronto è stato registrato, qualcosa è cambiato e Lino ha manifestato apertamente la rabbia nei confronti della sua ex, accusandola di averlo “diffamato”.

L’attacco di Lino Giuliano contro Alessia Pascarella

Rispondendo a un commento che provava a sollevare alcune incongruenze emerse dal racconto che Alessia ha reso in tv a proposito del rapporto con Lino, Giuliano ha spiegato di essersi sentito trattato ingiustamente dalla ex compagna. “Fatti due conti e datti una risposta”, aveva replicato a chi si era interrogato a proposito delle presunte bugie della ex, “Vedi quanta diffamazione c’è stata nei miei confronti da parte di una persona che mi è stata vicino per quattro lunghi anni”. Qualche istante dopo, rispondendo a un altro commento, il campano ha precisato: “Sono stato il primo a prendermi le mie responsabilità, Gli sbagli ci sono ma sono stato sempre me stesso: forte, limpido e senza filtri”. Parole che rivelano il rancore che Lino nutrirebbe nei confronti della ex compagna.

Che cosa aveva detto Alessia a proposito di Lino su moto e viaggi

Giuliano si riferisce probabilmente a quanto dichiarato dalla ex compagna a proposito del legame con l’ex fidanzato. In particolare, la donna è stata velatamente accusata di avere raccontato delle bugie quando, di fronte alle telecamere, aveva asserito che Giuliano non avesse una moto – diversamente da quanto aveva raccontato alla single Maika Randazzo – e che nei loro 4 anni insieme non l’avesse mai portata in viaggio. Parole che oggi sembrano essere diventare l’oggetto della rabbia dell’uomo.