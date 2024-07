video suggerito

Alessia Pascarela dopo Temptation Island: “Devo pensare alla mia felicità, Lino resta importante” Il primo post di Alessia Pascarella dopo la conclusione del suo percorso a Temptation Island. Sulla spiaggia dell’ultimo falò vissuto in trasmissione si è interrotta la relazione con Lino Giuliano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

158 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il primo post di Alessia Pascarella dopo la partecipazione a Temptation Island 2024. La parrucchiera campana ha deciso di interrompere la relazione con Lino Giuliano dopo averlo visto avvicinarsi eccessivamente alla single Maika Randazzo. Lino, che in occasione del loro primo falò si era detto d’accordo con la decisione di interrompere il loro rapporto, a meno di 24 ore da quel momento, aveva deciso di richiedere un secondo incontro: si era reso conto di essere ancora innamorato e aveva quindi chiesto alla sua ex di tornare insieme. Ma Alessia, ancora ferita, aveva deciso di confermare la decisione di tornare single.

Alessia Pascarella: “Ricomincio dalla persona che sono”

A distanza di circa un mese dalla loro separazione, Alessia è tornata sui social per ringraziare quanti l’hanno sostenuta: “Comincio ringraziando tutte le persone che mi sono state di supporto e dei tanti messaggi ricevuti che mi hanno riempito il cuore di gioia. È stata un’esperienza molto intensa e significativa, altalene di emozioni che mi hanno spesso travolta e spiazzata. Adesso devo pensare a me, alla mia felicità, ricomincio dalla persona che sono e che sono stata, nonostante i 4 anni trascorsi con una persona che è stata e che sarà sempre importante nella mia vita. Mi auguro di ritrovare al più presto la serenità che merito”. La relazione con Lino resta conclusa ma la donna ha confermato di considerarlo ancora una persona importante.

Lino Giuliano: “Alessia mi ha diffamato”

Meno sereno e ben disposto nei confronti della ex compagna è apparso Lino che, commentando via Instagram quanto accaduto a Temptation Island, ha dichiarato di sentirsi diffamato dalla ex. L’uomo l’ha accusata di avere raccontato bugie sul suo conto, contribuendo alla fama negativa che si è abbattuta su di lui dopo la partecipazione al programma. Accuse gravi alle quali Alessia non ha ancora replicato.