Lino Giuliano sempre più vicino a Maika, dormono insieme: la reazione dell'ex Alessia Pascarella Con una storia Instagram, Alessia Pascarella ha commentato le recenti immagini dell'ex fidanzato Lino Giuliano con Maika Randazzo. I due si sono rivisiti di recente dopo un mese dalla fine di Temptation Island e hanno anche dormito insieme.

A cura di Elisabetta Murina

Alessia Pascarella ha commentato le immagini dell'ex fidanzato Lino Giuliano insieme alla tentatrice Maika Randazzo. Dopo Temptation Island, i due sono apparsi insieme sui social durante una serata a Roma con alcuni partecipanti del programma. È la prima volta che si incontrano a telecamere spente. "Non mi fa nè caldo nè freddo", ha spiegato la ragazza su Instagram.

La reazione di Alessia Pascarella

Con una storia su Instagram, Alessia ha commentato i video apparsi in queste ore sui social che mostrano Lino e Maika insieme dopo Temptation Island. Pare sia la prima volta che si rivedono, dal momento che lui aveva dichiarato di non averla più incontrata. Alessia non vuole ricevere immagini o segnalazioni di alcuni tipo che riguardano i due e la loro vicinanza non le provoca alcun effetto: "So che lo fate in buona fede ma è inutile che mi mandate le foto perché basta che apro TikTok… Credetemi non mi fa nè caldo nè freddo…". La ragazza è convinta che abbiano una "data di scadenza" e al momento le interessa solo rimanere tranquilla: "A me fin quando fanno stare tranquilla e stanno tranquilli loro… perché la sottoscritta sa quello che ha letto nelle chat... Solo con la tentatrice può stare, sono come il cartone del latte hanno la scadenza". Pare che tra le due ragazze ci sia stato un confronto a distanza con alcuni messaggi riguardanti proprio Lino, di cui però non è noto il contenuto.

Le foto di Lino con Maika

Dopo il video sui social, durante una cena con alcuni partecipanti di Temptation Island, Lino ha pubblicato uno scatto sul suo profilo che lo ritrae con Maika. I due sono andati a dormire insieme, si abbracciano e lui le dà un bacio sulla fronte. Un'immagine che arriva inaspettata, dal momento che dopo il programma il ragazzo aveva dichiarato di non aver rivisto la tentatrice e di essere concentrato su se stesso. Anche dopo aver lasciato il villaggio, Lino aveva spiegato che in hotel con Maika non era successo nulla di fisico, pur non volendo parlarne troppo anche per rispettare la privacy di lei.

