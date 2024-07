video suggerito

Temptation Island, Siria rivela: “Noi fidanzate avevamo paura che Alessia potesse perdonare Lino” Siria Pingo ha risposto ad alcune domande sulla sua esperienza all’interno del programma di Temptation Island. Tra queste anche una sulla situazione tra Lino Giuliano, Maika Randazzo e Alessia Pascarella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Che tra Lino Giuliano, ex di Alessia Pascarella, e Maika Randazzo ci sia qualcosa anche post Temptation Island è ormai cosa nota. Non tutti, però, sono a conoscenza di un retroscena sulle dinamiche all'interno del villaggio. A svelarlo è stata Siria Pingo tramite una storia Instagram. Alcuni utenti, infatti, le hanno chiesto un parere sulla situazione tra Alessia, Maika e Lino.

Siria Pingo: "Di Maika non penso niente, è una tentatrice e ha fatto bene il suo ‘lavoro'"

Siria Pingo ha risposto ad alcune domande poste dai follower tramite le sue storie Instagram. Tra queste anche una in cui le si chiedeva cosa pensasse della situazione tra Alessia, Maika e Lino. "Quello che pensa tutta Italia" è stata la risposta accompagnata da un emoticon di un teschio. "Alessia è una donna che merita tantissimo rispetto e amore. Dentro il villaggio ha sofferto veramente tantissimo e tutte noi ragazze avevamo timore potesse perdonare Lino – ha aggiunto Siria – Per fortuna sua ha portato rispetto a sé stessa e alla sua dignità". A proposito della single Maika, ha chiarito: "Di lei non penso niente, è una tentatrice e ha fatto bene il suo ‘lavoro'".

Lino e Maika nel video mentre fingono di essere a bordo di una motocicletta

Il debutto social di Lino e Maika insieme era avvenuto tramite un video in cui fingevano di essere in motocicletta, una frecciatina rivolta ad Alessia che durante il programma sosteneva come non fosse vero che il ragazzo ne possedesse una. Da quel momento i due si sono fatti vedere spesso l'uno accanto all'altra, trascorrendo del tempo in più di un'occasione, dalle feste a Roma con Raul, fino agli scatti in cui dormono nello stesso letto. È stata proprio quest'immagine a lasciare stupiti gli utenti social, convinti che Lino fosse concentrato su sé stesso (come aveva dichiarato nell'intervista a un mese da Temptation Island). Dal canto suo Alessia ha più volte ribadito di non voler ricevere segnalazioni o scatti su di loro: "So che lo fate in buona fede ma è inutile che mi mandate le foto perché basta che apro TikTok… Credetemi non mi fa nè caldo nè freddo…"