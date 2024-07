video suggerito

Lino Giuliano con Maika Randazzo dopo Temptation Island, sui social sono insieme per la prima volta Lino Giuliano si è mostrato sui social con la tentatrice Maika Randazzo, con cui aveva lasciato Temptation Island dopo la fine della sua storia con Alessia Pascarella. Si tratta della prima volta in cui appaiono insieme, dal momento che lui aveva raccontato di non averla più rivista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lino Giuliano e Maika Randazzo insieme dopo Temptation Island. Il ragazzo sui social si è mostrato per la prima volta con la tentatrice conosciuta nel villaggio, dopo aver deciso di lasciare il programma con lei e non con la fidanzata Alessia Pascarella.

Il video di Maika e Lino insieme sui social

Tra le sue storie Instagram, Maika ha condiviso un video che la ritrae insieme a Lino durante una serata con altri protagonisti di Temptation Island, tra cui Alex Petri e Raul Dumitras, nella pescheria del ragazzo. I due appaiono complici e si divertono insieme mentre mimano una motocicletta con alcune sedie. Nel programma, il ragazzo aveva detto di averne una ma la fidanzata Alessia sosteneva che non fosse vero. Lui, poi, aveva pubblicato un video su TikTok in cui si mostrava con la sua moto pronto ad andare a prendere la tentatrice. E così sembra essere stato, in modo ironico.

Cosa aveva detto Lino dopo la fine del programma

Alle telecamere del programma, a un mese dalla fine dell'esperienza nel villaggio, Lino Giuliano aveva ammesso di non aver sentito la mancanza della fidanzata Alessia Pascarella e di non aver nemmeno rivisto la tentatrice Maika:

Maika mi ha fatto capire cosa cercassi, una ragazza che mi capisce e mi dà le risposte giuste al momento giusto. Con lei mi sono sentito inizialmente, in modo amichevole, mi ha chiesto di vedermi ma non ho avuto la necessità di farlo. La mia priorità era capire cosa volessi con Alessia e poi nella mia vita.

A Temptation Island Lino aveva chiesto di rivedere Alessia che, pur accettando l'incontro, non lo ha mai perdonato per il suo comportamento. Il ragazzo è uscito dal programma Maika ma i due appunto non si sarebbero più visti e nella notte passata in hotel insieme tra loro non sarebbe successo nulla, tanto che pare fosse tutto scritto già in precedenza.