Lino Giuliano provoca la ex Alessia con il video in motocicletta: "Maika, sto venendo a prenderti" Lino Giuliano provoca la ex fidanzata Alessia Pascarella pubblicando su TikTok un video a bordo di una motocicletta. Poi si rivolge alla single Maika Randazzo: "Sto venendo a prenderti".

A cura di Stefania Rocco

Un video girato a bordo di una motocicletta per rispondere con una provocazione alle affermazioni della ex compagna Alessia Pascarella, che a Temptation Island sostena mentisse a proposito di un bolide mai posseduto. È quanto ha postato sul suo profilo TikTok Lino Giuliano, ex protagonista del reality show condotto da Filippo Bisciglia. Lino, che solo poche ore fa si era detto deluso dal fatto che la ex compagna lo avesse “diffamato” – sostiene che quelle della parrucchiera napoletana siano state solo bugie – ha postato un video girato mentre si trovava a bordo di una motocicletta. Rivolto alla single Maika Randazzo ha quindi aggiunto: “Sto venendo a prenderti”.

Lino Giuliano aveva lasciato Temptation Island con Maika Randazzo

Lino, dopo il primo falò di confronto con la ex fidanzata Alessia Pascarella, aveva deciso di lasciare Temptation Island insieme alla single Maika Randazzo, conosciuta durante la partecipazione al reality perché appartenente al gruppo delle 13 single. Maika aveva accettato di lasciare il villaggio insieme a lui, dicendosi interessata ad approfondire la loro conoscenza. Ma una volta terminate le registrazioni del programma, i due non si sarebbero mai più visti.

Lino e il secondo falò con Alessia: ma la ex compagna ha deciso di non perdonarlo

A poche ore dal momento in cui aveva abbandonato il programma insieme ad Alessia, Lino era tornato sui suoi passi e aveva chiesto alla produzione di Temptation Island di rivedere la ex compagna. Alessia aveva accettato di rivederlo ma, di fronte al fuoco del loro secondo falò, si era detta determinata a chiudere la loro storia d’amore. “Devo amare prima me stessa”, aveva spiegato, precisando di essere ancora innamorata ma di non avere alcuna intenzione di concedere all’ex fidanzato l’ennesima opportunità dopo le delusioni incassate.