Nilufar Addati e il lapsus su Giordano Mazzocchi: “Sono tornata a Napoli perché mi ero scocciata di lui”

A distanza di anni dalla rottura, il legame tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi continua a far parlare. Un recente episodio avvenuto durante una diretta social dell'ex tronista ha riacceso improvvisamente le speranze dei sostenitori della coppia, mai rassegnati alla fine della storia d'amore nata nello studio di Uomini e Donne nel 2018.

Il lapsus in diretta su Giordano Mazzocchi

Mentre rispondeva ad alcune domande sulla sua decisione di lasciare Milano per fare ritorno a Napoli, Nilufar Addati è incappata in un clamoroso errore verbale. Leggendo i numerosi commenti dei follower che facevano riferimento allo storico ex, ha dichiarato: "Sono tornata a Napoli perché mi ero scocciata di Giordano". Accortasi immediatamente dello scambio di nomi, l'influencer è apparsa visibilmente imbarazzata e ha cercato di giustificarsi spiegando come la pressione degli utenti stia condizionando i suoi discorsi: "Ho paura di leggere i vostri commenti", le parole. Il riferimento involontario ha però scatenato l'entusiasmo del fandom "Gilufar", che ha interpretato il lapsus come un segno di quanto il nome di Mazzocchi sia ancora presente nei pensieri della ragazza.

Gli indizi di un ritorno di fiamma

Il lapsus non è che l'ultimo tassello di un puzzle che vede i due ex protagonisti sempre più vicini, almeno secondo il gossip delle ultime settimane. L'esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, ha rivelato di recente che una ex coppia storica avrebbe ripreso a scriversi dopo anni e strade diverse. Ad alimentare ulteriormente i sospetti si sono aggiunti diversi "mi piace" reciproci, oltre ad alcune canzoni pubblicate da Mazzocchi nelle sue storie Instagram che sembrerebbero contenere messaggi rivolti proprio alla sua ex. D'altronde, la stessa Nilufar non ha mai nascosto l'importanza di quel legame: ospite di Giulia Salemi, aveva ammesso di essere stata molto giovane all'epoca e che, se si fossero incontrati oggi, forse starebbero ancora insieme.