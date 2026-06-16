Maturità 2026, chi sono i vip che affronteranno gli esami: da Blanco a Mimì Caruso e Angelica Fiorello
Giovedì 18 giugno comincia ufficialmente la Maturità 2026. Oltre mezzo milione di studenti tornerà a scuola per affrontare la prima prova scritta, a cui seguiranno quella di indirizzo e poi l'orale. Per il tema di italiano, i candidati dovranno scegliere una tra le 7 tracce individuate dagli esperti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e uguali per tutti gli istituti. Tra coloro che si metteranno alla prova anche diversi volti noti, dal mondo dello spettacolo e dei social a quello dello sport, come Blanco, Mimì Caruso, Rebecca Parziale. Ecco chi sono e quale è il loro indirizzo.
I vip che sosterranno la Maturità 2026 e quale indirizzo hanno scelto
Sono diversi i volti noti, dal mondo dello spettacolo ai social e allo sport, che affronteranno gli esami di maturità 2026. Tra questi ci sono artisti come Blanco e Mimì Caruso, ma anche attori, personaggi social e sportivi, come Guglielmo Cobolli. Ecco chi sono, cosa fanno nella vita e in cosa si stanno per diplomare:
- Blanco, 23 anni, il noto cantante ha annunciato che sosterrà la Maturità 2026 dopo aver messo in pausa la scuola per dedicarsi alla carriera musicale. Per tornare a studiare ha scelto il Liceo delle Scienze Umane.
- Mimì Caruso, 19 anni, è stata vincitrice di X Factor nel 2024 e si diplomerà all'Istituto professionale Enrico Falck di Sesto San Giovanni, con indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo.
- Andrea Arru, 18 anni, è un attore di professione. Tra i suoi ruoli più recenti ci sono quello di Olmo nella popolare serie de I Cesaroni- Il Ritorno e quello di Christian Todi nei panni de Il Ragazzo dai Pantaloni Rosa. L'indirizzo che ha scelto è quello di Liceo Scientifico sportivo.
- Angelica Fiorello, 19 anni, è la figlia di Rosario Fiorello e Susanna Biondo. Oltre alla scuola, ha portato avanti la passione per il mondo dello spettacolo e della musica, in particolare il canto. Si diplomerà al Liceo Classico Dante Alighieri di Roma.
- Guglielmo Cobolli, 20 anni, è un tennista e fratello minore di Flavio Cobolli. Ha da sempre seguito la passione del fratello da vicino e ora conseguirà la maturità al liceo Pacinotti di Roma, con indirizzo scientifico sportivo
- Mattia Liberali, 19 anni, è un calciatore professionista. Ha giocato nel Milan e ora fa parte del Catanzaro. Il suo rapporto con la carriera scolastica non è stato sempre semplice, come lui stesso ha raccontato.
- Giulia Bizzarri, 19 anni, è una creator molto seguita sui social, anche grazie al progetto Breakfast Club. Conseguirà la maturità presso la scuola alberghiera.
- Rebecca Parziale, 19 anni, è una creator molto seguita sui social e ha partecipato al reality Il Collegio nel 2021. Si diplomerà al Liceo delle Scienze Umane.