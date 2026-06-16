Maturità 2026, chi sono i vip che affronteranno gli esami: da Blanco a Mimì Caruso e Angelica Fiorello

Tra gli studenti che affronteranno la Maturità 2026, al via dal 18 giugno, ci sono anche diversi volti noti, dal mondo dello spettacolo a quello dello sport. Tra loro il noto cantante Blanco, l’ex vincitrice di X Factor Mimì Caruso e l’attore de I Cesaroni Andrea Arru.

Blanco, Mimì Caruso e Andrea Arru

Giovedì 18 giugno comincia ufficialmente la Maturità 2026. Oltre mezzo milione di studenti tornerà a scuola per affrontare la prima prova scritta, a cui seguiranno quella di indirizzo e poi l'orale. Per il tema di italiano, i candidati dovranno scegliere una tra le 7 tracce individuate dagli esperti del Ministero dell'Istruzione e del Merito e uguali per tutti gli istituti. Tra coloro che si metteranno alla prova anche diversi volti noti, dal mondo dello spettacolo e dei social a quello dello sport, come Blanco, Mimì Caruso, Rebecca Parziale. Ecco chi sono e quale è il loro indirizzo.

I vip che sosterranno la Maturità 2026 e quale indirizzo hanno scelto

Sono diversi i volti noti, dal mondo dello spettacolo ai social e allo sport, che affronteranno gli esami di maturità 2026. Tra questi ci sono artisti come Blanco e Mimì Caruso, ma anche attori, personaggi social e sportivi, come Guglielmo Cobolli. Ecco chi sono, cosa fanno nella vita e in cosa si stanno per diplomare: