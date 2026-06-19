Nilufar Addati: “Ho scritto a Marracash dopo un concerto. Michele Morrone è troppo vanesio, come Borghi”

Nilufar Addati analizza i sex symbol del mondo dello spettacolo nel corso di un gioco basato sulle preferenze estetiche. Il retroscena su Marracash: “Dopo un concerto gli scrissi in direct che lo amo, ha visualizzato”. E sull’ex Giordano Mazzocchi: “Un gran bono anche lui, ma vuoi mettere?”.

Nilufar Addati commenta pubblicamente alcuni dei volti più celebri del cinema e della televisione. Ospite del podcast Terrazza Fab!, l'influencer si è prestata a un gioco basato su una serie di domande rapide volte a delineare il suo prototipo ideale attraverso la scelta tra diversi personaggi noti dello spettacolo. Il retroscena su Marracash: "Dopo un concerto gli scrissi in direct che lo amo, ha visualizzato". E sull'ex Giordano Mazzocchi: "Un gran bono anche lui, ma vuoi mettere?".

Il retroscena su Marracash e il commento su Michele Morrone

Nel corso della conversazione, Addati ha analizzato alcuni dei volti più celebri del cinema e della televisione: "Michele Morrone secondo me si piace tanto, è un uomo stupendo, ma non sono fan degli uomini molto vanesi. Stessa cosa anche Alessandro Borghi", ha chiarito l'ex tronista. A un certo punto, la confessione su Marracash: "Una volta gli ho scritto "ti amo" in direct dopo un concerto. Ha visualizzato, non ricordo se ha messo like o mi ha mandato un cuore". Il momento più ripreso sui social ha riguardato il bivio tra il rapper e lo storico ex fidanzato, Guordano Mazzocchi. La napoletana ha risposto al quesito senza sottrarsi al gioco, dichiarando: "Preferisco Marra. Gio, ti mando un bacio. Un gran bono pure Giordano, ma Marra vuoi mettere?".

I rumors su un ritorno di fiamma

Le affermazioni rilasciate al podcast si inseriscono in un quadro di costante attenzione mediatica attorno alla ex coppia. Da settimane si rincorrono infatti indiscrezioni su un presunto ritorno di fiamma tra i due, ad oggi mai confermato dai diretti interessati. Il dibattito era stato alimentato anche da un recente episodio avvenuto a maggio quando, nel corso di una diretta social, Addati era incappata in un lapsus verbale dichiarando di essere rientrata a Napoli perché si era "scocciata di Giordano", salvo poi correggersi immediatamente. La battuta e il saluto indirizzato a Mazzocchi durante il podcast, seppur inseriti nella cornice informale di un gioco, suggeriscono la serenità dei rapporti attuali tra i due ex volti di Uomini e Donne.