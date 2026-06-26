Nilufar Addati e Giordano Mazzossi insieme in vacanza, l’influencer e lo storico ex sarebbero tornati insieme

Dopo settimane di rumors, sembrerebbe essere stato proprio Giordano Mazzocchi a confermare le voci di un ritorno di fiamma con Nilufar Addati. Il deejay, in vacanza a Mykonos insieme alla sua storica ex, ha pubblicato una Instagram Story che ha riacceso le speranze dei fan, da anni in attesa di un ritorno della coppia.

I "Gilufar" si preparano a tornare? Pare proprio di sì, stando all'ultima Instagram Story pubblicata da Giordano Mazzocchi. Si tratta di un breve filmato condiviso dopo settimane di rumors e indiscrezioni su un possibile ritorno di fiamma. Lo storico ex fidanzato di Nilufar Addati si trova infatti in vacanza a Mykonos proprio insieme alla sua ex e, poche ore fa, ha pubblicato un video in cui riprende chiaramente la splendida Nilufar, mostrandola sullo sfondo di un romantico tramonto.

Non si tratta di una conferma vera e propria e, preso singolarmente, il video non sarebbe forse bastato a far ipotizzare un riavvicinamento. Il filmato, però, arriva in un momento in cui è proprio il contesto a suggerire che i due potrebbero avere deciso di concedere una nuova chance al loro rapporto.

Poche settimane fa, Nilufar, intervenuta in un podcast, aveva raccontato di stare frequentando una persona da circa tre mesi. L'influencer, inoltre, non ha mai fatto mistero di non avere mai avuto alcuna storia importante, né breve né duratura, dopo la separazione dall'ex fidanzato, arrivata all'inizio del 2019. Aveva ammesso apertamente di non essersi mai più innamorata dopo la lunga relazione con Giordano e, diversamente da molte altre influencer, aveva scelto di non trasformare la sua vita privata in uno strumento di engagement, tenendo per sé tutti i dettagli relativi alla fine della loro storia. A telecamere spente, però, i due si sarebbero riavvicinati più volte, senza mai tornare ufficialmente insieme. Giordano, a differenza di Nilufar, ha vissuto pubblicamente le relazioni nate dopo la separazione ma, quando si è trattato di quella ex compagna che aveva avuto un peso così importante nella sua vita, ha sempre preferito mantenere il riserbo.

Quella tra Giordano e Nilufar è una storia che, negli anni, ha conquistato migliaia di fan, nonostante i due non abbiano mai cercato di attirare l'attenzione alimentando indiscrezioni o presunti ritorni di fiamma per generare consensi. Adesso, però, qualcosa sembrerebbe essere cambiato. A distanza di poche settimane da quando Nilufar ha confessato di frequentare qualcuno, Mazzocchi ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram un breve video la cui protagonista è proprio lei.

È difficile pensare che lo abbia fatto soltanto per creare facile hype, considerato che si tratta di una strategia alla quale nessuno dei due ha mai fatto ricorso negli anni. La scelta di esporsi sembrerebbe piuttosto suggerire un vero e proprio riavvicinamento che la coppia si starebbe preparando a rendere pubblico. Un'ipotesi che, oggi più che mai, ha riacceso la curiosità di quanti li hanno seguiti negli anni, nella speranza che questa sia davvero l'occasione giusta per tornare a coltivare il loro rapporto.