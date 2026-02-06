Musica e Cultura
video suggerito
video suggerito

Giulia Stabile nel corpo di ballo del LUX Tour di Rosalia: un sogno tatuato sulla pelle

Giulia Stabile, ballerina e vincitrice di Amici 20, potrebbe essere nel corpo di ballo del nuovo tour di Rosalia: LVX Tour 2026, che arriverà a Milano il 25 marzo. Qui gli indizi social.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
A cura di Vincenzo Nasto
0 CONDIVISIONI
Rosalia e Giulia Stabile, via Getty Images
Rosalia e Giulia Stabile, via Getty Images

Giulia Stabile potrebbe diventare una delle protagoniste del corpo di ballo che accompagnerà in un tour mondiale una delle più grandi star internazionali: stiamo parlando di Rosalía. La vincitrice di Amici 20, secondo alcune pagine social vicine alla cantante spagnola, sarebbe stata scelta per il corpo di ballo che vedrà come coreografi Marine Brutti, Jonathan Debrouwer e Arthur Harel, direttori del balletto nazionale di Marsiglia.

Ma cosa avvicinerebbe la presenza di Giulia Stabile al Lux Tour 2026 e, soprattutto, perché sarebbe la realizzazione di un sogno per la giovane ballerina? Un indizio arriverebbe proprio dalla sua pagina Instagram, dove la ballerina negli ultimi post ha pubblicato una coreografia sulle note di "Divinize". A ciò si aggiunge un post dello studio League of Xtraordinary Dragons, che riprende non solo Giulia, ma anche gli altri probabili protagonisti del corpo di ballo (Emiri Hosoda, Tasha Mugisha, Amber Louisa May Wells, Vannah e Szan) mentre provano una coreografia. Questi dovrebbero essere i ballerini del nuovo tour, dopo il successo planetario di Motomami.

Questo ingaggio rappresenterebbe la realizzazione di un sogno per la ballerina che, in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dell'ottobre 2023, aveva svelato di essersi tatuata una "G" in onore di "Como un G", celebre brano dell'artista spagnola. Durante l'intervista aveva raccontato: "L'ho vista due volte live quest'estate e ho pianto tutte le mie lacrime".

Leggi anche
Un paparazzo ha accusato Tony Effe di averlo aggredito: "Oggi non è giornata, io ti ammazzo"

La notizia spiegherebbe anche la sua assenza nei prossimi mesi ad Amici 25 in vista del Serale. Infatti la ballerina, che come ha svelato trascorrendo 48 ore con De Devitiis (format de Le Iene) si è trasferita a Londra, non avrebbe la possibilità di partecipare alla fase finale del programma, diventata una consuetudine negli ultimi anni dopo la sua vittoria. A questo punto manca solo l'annuncio ufficiale per poter assistere al suo ritorno in Italia: il prossimo 25 marzo 2026, Rosalía arriverà infatti all'Unipol Forum di Assago (Milano) per la sua unica data italiana.

Musica e Cultura
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Decreto
Sicurezza
Noury (Amnesty): “Punisce anche manifestanti pacifici, governo sempre più autoritario”
Meloni dice che sulla sicurezza "serve un approccio più duro" e accusa ancora la magistratura
Decreto Sicurezza, approvate in Cdm le nuove misure: tutte le novità
Decreto sicurezza, le opposizioni: "Dal governo solo repressione e propaganda"
Fermo preventivo per i manifestanti nel decreto Sicurezza, come funziona e quando scatta
Decreto sicurezza, vietati i coltelli ai minori: multe fino a 12mila euro e stop alle vendite online
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Musica e Cultura
api url views