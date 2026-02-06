Giulia Stabile nel corpo di ballo del LUX Tour di Rosalia: un sogno tatuato sulla pelle

Rosalia e Giulia Stabile, via Getty Images

Giulia Stabile potrebbe diventare una delle protagoniste del corpo di ballo che accompagnerà in un tour mondiale una delle più grandi star internazionali: stiamo parlando di Rosalía. La vincitrice di Amici 20, secondo alcune pagine social vicine alla cantante spagnola, sarebbe stata scelta per il corpo di ballo che vedrà come coreografi Marine Brutti, Jonathan Debrouwer e Arthur Harel, direttori del balletto nazionale di Marsiglia.

Ma cosa avvicinerebbe la presenza di Giulia Stabile al Lux Tour 2026 e, soprattutto, perché sarebbe la realizzazione di un sogno per la giovane ballerina? Un indizio arriverebbe proprio dalla sua pagina Instagram, dove la ballerina negli ultimi post ha pubblicato una coreografia sulle note di "Divinize". A ciò si aggiunge un post dello studio League of Xtraordinary Dragons, che riprende non solo Giulia, ma anche gli altri probabili protagonisti del corpo di ballo (Emiri Hosoda, Tasha Mugisha, Amber Louisa May Wells, Vannah e Szan) mentre provano una coreografia. Questi dovrebbero essere i ballerini del nuovo tour, dopo il successo planetario di Motomami.

Questo ingaggio rappresenterebbe la realizzazione di un sogno per la ballerina che, in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dell'ottobre 2023, aveva svelato di essersi tatuata una "G" in onore di "Como un G", celebre brano dell'artista spagnola. Durante l'intervista aveva raccontato: "L'ho vista due volte live quest'estate e ho pianto tutte le mie lacrime".

La notizia spiegherebbe anche la sua assenza nei prossimi mesi ad Amici 25 in vista del Serale. Infatti la ballerina, che come ha svelato trascorrendo 48 ore con De Devitiis (format de Le Iene) si è trasferita a Londra, non avrebbe la possibilità di partecipare alla fase finale del programma, diventata una consuetudine negli ultimi anni dopo la sua vittoria. A questo punto manca solo l'annuncio ufficiale per poter assistere al suo ritorno in Italia: il prossimo 25 marzo 2026, Rosalía arriverà infatti all'Unipol Forum di Assago (Milano) per la sua unica data italiana.