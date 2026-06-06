La scaletta del concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo di Roma, l’ordine delle canzoni

Stasera, sabato 6 giugno, Cesare Cremonini comincia il suo tour al Circo Massimo di Roma dove porterà alcune delle canzoni più amate del suo repertorio. Ecco la probabile scaletta nella capitale.

Cesare Cremonini – ph Elena Di Vincenzo, via Getty Images

Dopo la data zero all'Aeroporto Amedeo Duca d’Aosta di Gorizia, Cesare Cremonini parte con il suo tour che questa sera, 6 giugno, partirà ufficialmente dal Circo Massimo di Roma, sold out. Per il cantautore bolognese è stato un anno di grandi concerti con quasi un milione di persone che si sono riunite tra i 15 stadi del 2025 e i sei appuntamenti che terrà quest'anno in spazi ampi, né stadi, né palazzetti. E co sarà anche una prima volta, visto che sarà lui a inaugurare la nuova area dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, 30.000 metri quadrati immersi nel verde, un progetto ecosostenibile, che integra natura e musica. Un concerto sold out che prevede 75 mila persone. Cremonini è sicuramente uno dei cantanti della sua generazione in grado di portare veramente le persone ai propri live, senza troppa fatica, grazie alle sue canzoni e alla capacità di creare una community. Nella nota stampa che accompagna questo tour si legge che per lui questa non è "una semplice sequenza di concerti, ma un percorso pensato per trasformare ogni data in un’esperienza collettiva, progettata in relazione ai luoghi che la ospita".

La scaletta del concerto di Cesare Cremonini al Circo Massimo di Roma

Cesare Cremonini in concerto a Bologna

Questa sera, quindi, ci sarà la prima delle due date a Roma – la seconda sarà domani 7 giugno – dove i fan potranno cantare i suoi maggiori successi. Cremonini, infatti, ha costruito un live che rispecchia un repertorio che ha riunito intorno a sé più generazioni. Saranno circa 64 mila le persone che lo accompagneranno a Roma. Cremonini è uno dei pochi che riesce a "tenere" – a livello di numeri – concerti, in spazi aperti, da oltre 50 mila persone (tra Milano e Imola sono previste 150 mila persone, quasi equamente divise). E lo ha fatto nonostante un lunghissimo tour negli stadi nel 2026. Stando a quanto si è visto nella data zero, il cantautore dovrebbe cominciare con "Alaska baby" e chiudere con il bis che dovrebbe essere "Un giorno migliore" e in mezzo successi come "La ragazza del futuro", "La nuova stella di Broadway", "Latin lover", "Logico #1", "Poetica" e "Nessuno vuole essere Robin", tra le altre. Ecco la probabile scaletta:

Alaska Baby

Dicono di me

PadreMadre

Il comico (Sai che risate)

La ragazza del futuro

Ora che non ho più te

La nuova stella di Broadway

Latin Lover

Possibili scenari

Buon viaggio (Share The Love)

Acrobati

Vieni a vedere perché

Le sei e ventisei

Mondo

Logico #1

Grey Goose

Aurore boreali

Figlio di un re

Tie Your Mother Down (Cover dei Queen)

50 Special (Canzone dei Lùnapop)

Nonostante Tutto (Remix)

San Luca

Marmellata #25

Poetica

Nessuno vuole essere Robin

Un giorno migliore (Lùnapop)

Le prossime date dei concerti di Cesare Cremonini: