La Rai 2026 punta sulla musica: oltre Sanremo, una serata per Sal Da Vinci e il live di Cremonini al Circo Massimo

Durante la presentazione dei palinsesti Rai 2026/2027, sono stati svelati quali programmi musicali sono stati rinnovati o aggiunti. Oltre al Sanremo 2027 con Stefano De Martino, L’anno che verrà e The Voice, ci saranno anche un omaggio a Sal Da Vinci e il live dal Circo Massimo di Cesare Cremonini.

Sal Da Vinci, Stefano De Martino e Cesare Cremonini

La Rai ha svelato i palinsesti 2026/2027 e tra novità, programmi riconfermati, cancellati o modificati, c'è un capitolo tutto musicale che parte dal Festival di Sanremo. Da lì si dipana su un palinsesto di prima serata che prevede musica pop, una ricerca di tradizioni e i talent che da anni danno lustro alla tv pubblica. Il programma più importante, per spettatori e introiti pubblicitari, ovvero il Festival di Sanremo, ruota intorno a Stefano De Martino che quest'anno sarà conduttore e direttore artistico, ma terrà anche le redini di "Sarà Sanremo", la trasmissione dedicata ai giovani che aspirano al palco dell'Ariston e all'annuncio dei Big, che lo scorso anno era stato affidato, oltre a Carlo Conti, a Gianluca Gazzoli.

Confermato anche "L’Anno che verrà", programma che accompagna gli spettatori Rai nel nuovo anno e che sarà condotto ancora una volta da Marco Liorni. In prima serata approda anche la musica pop, come il concerto di Cesare Cremonini dal Circo Massimo, che ha visto tra gli ospiti Jovanotti, Elisa e Luca Carboni. Non manca la conferma di appuntamenti come "Suzuki Juke Box – La Notte delle Hit", l’11 e 12 settembre, lo show che ripercorre i successi degli anni ’80, ’90 e 2000, condotto da Antonella Clerici con Clementino, o i Music Awards, i premi della musica condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Non mancherà "Meravigliosamente", una doppia prima serata per celebrare la carriera di Sal Da Vinci (20 e 27 novembre 2026); si terrà, inoltre, la quarta edizione di "Una, Nessuna e Centomila" (25 novembre 2026). La Rai ospiterà anche tre appuntamenti che mescolano musica, radici e territorio: "La Notte della Taranta" (22 agosto 2026 su Rai 3), condotta da Ema Stokholma con Ermal Meta come Maestro Concertatore; il 29 agosto ci sarà "La Notte dei Fiori", un evento da Sanremo condotto da Nicola Savino ed Elenoire Casalegno; e infine, il 5 settembre, "La Notte dei Serpenti", diretta dal Maestro Enrico Melozzi e condotta da Elettra Lamborghini.

Antonella Clerici con i giudici di The Voice – ph Stefania D’Alessandro:Getty Images

La Rai conferma anche programmi diventati ormai dei cult, come "The Voice Senior", che arriva alla sesta stagione e sarà condotto sempre da Antonella Clerici. Un altro programma di punta come "Tale e quale show", sempre nelle mani di Carlo Conti e infine, sempre il conduttore accompagnerà i bambini nella 69ª edizione de Lo Zecchino d'oro. Ecco il riassunto dei programmi in prima serata. Ecco tutti i programmi musicali di prima serata, con la data di messa in onda: