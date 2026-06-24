Tiziano Ferro canta Per sempre sì con Sal Da Vinci e scherza sulla sua mano senza fede: “Non posso ballarla”

Di fronte a uno stadio Maradona gremito di fan a Napoli, Tiziano Ferro si è esibito insieme a Sal Da Vinci sulle note di Per sempre sì, la canzone vincitrice di Sanremo 2026. Durante la performance, il cantante ha scherzato facendo un evidente riferimento alla separazione dall’ex marito Victor Allen: “Non posso ballarla, non ho più la fede”.

Tiziano Ferro si è esibito di fronte a centinaia di migliaia di fan allo stadio Maradona di Napoli nella tappa partenopea dello Stadi 26, il tour che lo vedrà protagonista in 12 dei principali stadi italiani. Un duetto speciale con Sal Da Vinci e la canzone Per sempre sì sul palco: "Questa coreografia l'ha ballata tutto il mondo. Io non posso, però, perché non ho più la fede", ha dichiarato sorridendo.

Ferro: "Non posso ballarla, non ho la fede"

Per la data napoletana, Tiziano ha voluto accanto a sé sul palco Sal Da Vinci, fresco della vittoria al Festival di Sanremo 2026 con Per sempre sì e del quinto posto conquistato all'Eurovision Song Contest con lo stesso brano. Davanti al pubblico del Maradona, Ferro e Da Vinci hanno interpretato proprio la canzone vincitrice del Festival, Per sempre sì.

Una performance che ha offerto all'artista originario di Latina anche l'occasione di scherzare, senza troppi drammi, sulla sua dolorosa vicenda personale e sulla recente separazione dall'ex marito Victor Allen. "Questa coreografia l'ha ballata tutto il mondo. Io non posso, però, perché non ho più la fede", è stata la dichiarazione divertita del cantante. Che però si è divertito a intonare la prima strofa, accompagnato dai presenti allo stadio che hanno cantato le parole del brano diventato uno tra i più famosi nel 2026.

La separazione tra Tiziano Ferro e Victor Allen

Era settembre 2023 quando Tiziano Ferro annunciò la separazione dal marito Victor Allen, sposato nel 2019. Diversi mesi più tardi, la fine della loro storia d'amore è stata ufficializzata con il divorzio. La coppia, un anno prima della rottura, era diventata una famiglia grazie all'arrivo di Andreas e Margherita, i due figli nati nel 2022. Per spiegare le ragioni della separazione, Ferro aveva parlato di incompatibilità caratteriali che avevano portato entrambi a intraprendere strade diverse. Secondo fonti vicine alla coppia, proprio l'arrivo dei bambini avrebbe contribuito ad accentuare una crisi già esistente, legata soprattutto a profonde differenze culturali e a modi diversi di vivere i rapporti familiari.

Tiziano Ferro e Victor Allen sposi (da Vanity Fair)

Nel corso del tempo, il cantante ha lasciato intendere più volte che si sia trattato di una separazione dolorosa ma necessaria, tanto che i due non sono mai tornati sui propri passi dopo la decisione di lasciarsi. Recentemente, inoltre, Ferro si era lasciato andare ad alcune riflessioni sul rapporto con l'ex compagno, spiegando come certi atteggiamenti che ha definito narcisistici siano risultati incompatibili con l'idea di relazione che lui cerca in un partner.

Il tour di Tiziano Ferro negli stadi

Sta ottenendo un enorme successo di pubblico il tour annunciato da Ferro, che lo porterà a esibirsi nei principali stadi italiani. Una tournée che celebra i 25 anni dall'uscita di Xdono e accompagna la pubblicazione del nuovo album Sono un grande (Deluxe). Sono oltre 450mila i biglietti venduti, numeri che testimoniano il successo di un evento musicale che segna il ritorno dal vivo di uno dei cantautori più amati della musica italiana.