Tiziano Ferro: “La storia con Victor Allen ufficialmente conclusa, il lutto ora diventa un dono”

Con un post scritto sui suoi profili social, Tiziano Ferro fa sapere di aver ufficialmente divorziato da Victor Allen. A settembre 2023 il cantante di Latina annunciò la separazione dal marito sposato nel 2019, a distanza di 6 mesi svela: "La nostra storia è ufficialmente conclusa".

Tiziano Ferro ha ufficialmente divorziato da Victor Allen

Tiziano Ferro con un post social ha reso ufficiale la sua separazione da Victor Allen. "È andata così. E preferisco raccontarvelo io, come ho fatto con tutti i miei amici, prima che possa trapelare e diventare l’ennesimo pettegolezzo sterile. La nostra storia è ufficialmente conclusa. Non è la fine del mondo. Non è un massacro. Non è un fallimento, se non lo vogliamo. È un lutto: si passa attraverso il dolore, ma poi il dolore passa. E diventa un dono, esperienza, saggezza. Per ora, speranza. Quindi grazie vita! Grazie Dio. Grazie amici miei. Grazie a chi mi ha salvato sul ciglio del burrone. Grazie a chi ha abbandonato la nave mentre affondava. Grazie cucciolotti miei, donatori di vita eterna. …grazie Vic" ha scritto a corredo di una foto della famiglia al completo. Poi ha concluso: "Sfoglio l’ultima pagina, mentre mi accorgo che sto già scrivendo un capitolo nuovo. Quindi sorrido: buona ricostruzione, Tiziano!".

"Non voglio un amore non autentico"

Dopo l'annuncio della separazione a settembre, Tiziano Ferro al Corriere della sera parlò del matrimonio finito e dei problemi riscontrati con l'affido dei figli. Il cantante lo scorso ottobre non ha potuto rispettare gli impegni legati alla promozione del suo romanzo perché non poteva portare i suoi figli con sé in Italia. Decise così di restare in America con Margherita e Andreas per tutelarli e per dedicarsi alla sua vita privata in un momento così delicato: "Io e Victor ci siamo rivolti a degli specialisti affinché ci aiutassero coi bambini e la prima e unica cosa che ci hanno detto è stata: teneteli lontani dai conflitti. Se non mi separassi, significherebbe che non do importanza all’amore. Invece, lo tratto come una cosa talmente tanto preziosa che, se non è autentico, se non mi fa bene, non lo voglio".