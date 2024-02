Romeo Beckham e Mia Regan si sono lasciati: “Dopo 5 anni ci sentivamo solo amici” Dopo una relazione di quasi 5 anni, Romeo Beckham e Mia Regan si sono lasciati. La conferma sulla fine della loro storia d’amore è arrivata via social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

È finita la relazione tra Romeo Beckham e Mia Regan. Lo hanno confermato con due stories su Instagram, pubblicate sui rispettivi profili personali. L'ufficialità della rottura arriva dopo che le indiscrezioni avevano fatto il giro dei tabloid britannici, alcuni insider rivelavano al Mirror: "Romeo e Mia hanno avuto un litigio… non stanno insieme al momento. Abitavano insieme, ma a quanto pare Mia si è trasferita dalla casa che condividevano e si è stabilita dai i suoi genitori". Nonostante in passato la coppia abbia già attraversato momenti di crisi – nel 2022, per esempio, a causa della distanza – sembra che ora la separazione sia definitiva.

Cosa hanno scritto Romeo Beckham e Mia Regan sui social

La prima a dare ufficialità alle voci sulla rottura è stata Mia Regan. La modella ha pubblicato sui social una foto in cui lei e Romeo Beckham mangiavano un gelato: "Questo è Romeo, siamo cresciuti insieme da quando avevamo 16 anni! L’amore prende forme e percorsi diversi man mano che maturi – commenta poi ironicamente – Dopo 5 anni ci siamo friendzonati, eheh". È poi il turno di Romeo Beckham che, condividendo una foto con la sua ex ragazza, scrive: "Io e Mooch (riferendosi al soprannome di Mia, che il calciatore si è anche tatuato sul braccio, ndr) ci siamo separati dopo 5 anni di amore, abbiamo ancora tanto amore e rispetto l’una per l’altro, abbiamo ancora una forte amicizia e l’avremo sempre".

La storia d'amore tra Romeo Beckham e Mia Regan

Tempo fa girava voce che Romeo Beckham e Mia Regan, insieme dal 2019, fossero prossimi al matrimonio. Un'indiscrezione mai confermata, che vede la sua smentita ufficiale con la rottura della coppia. Gli indizi che tra i due si respirasse aria di crisi non mancavano. Il Daily Mail, infatti, faceva notare come in occasione dell'ultimo San Valentino la coppia non avesse pubblicato foto insieme. Dopo la conferma dei rumors sulla separazione, è ormai ufficiale l'epilogo sulla fine della loro storia.