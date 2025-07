Tom Brady e Sofia Vergara in vacanza insieme a Ibiza: “Tra loro in corso un flirt estivo”

Flirt estivo in corso tra l’ex quarterback della NFL Tom Brady e l’attrice di Modern Family, Sofía Vergara. Secondo TMZ e Page Six, i due avrebbero trascorso alcuni giorni insieme a Ibiza dopo una crociera di lusso su un superyacht partito da Roma.

L’estate 2025 si colora grazie a un nuovo possibile romance estivo tra l’ex quarterback della NFL Tom Brady e l’attrice di Modern Family, Sofía Vergara. Secondo TMZ e Page Six, i due avrebbero trascorso alcuni giorni insieme a Ibiza dopo una crociera di lusso su un superyacht partito da Roma. Insieme a loro anche altri vip come Martha Stewart, Naomi Campbell, Kendall Jenner, Kate Hudson e Colman Domingo.

Tom Brady e Sofia Vergara insieme a Ibiza, perché si parla di un flirt tra loro

Il viaggio dei VIP, organizzato dalla Ritz‑Carlton Yacht Collection a bordo del lussuoso Luminara, ha visto la partecipazione di star come Kendall Jenner, Naomi Campbell, Kate Hudson e Irina Shayk. Durante una cena di gala, Brady avrebbe chiesto esplicitamente di cambiare posto per sedersi accanto a Vergara, gesto che ha fatto subito scattare il gossip. Dopo la crociera, i due avrebbero proseguito le vacanze insieme a Ibiza, tra feste, relax in spiaggia e serate in DJ set — tra cui quello di Calvin Harris. Sofía, intanto, continua a condividere momenti di vacanza sul proprio profilo Instagram, tra scatti in bikini e tramonti da sogno, ma senza alcuna foto che li ritraesse insieme.

Le storie passate e la loro situazione sentimentale attuale

I pareri restano contrastanti: Page Six li definisce un "summer romance", mentre fonti vicine a TMZ sostengono che si tratti “solo di un flirt estivo”, senza impegno e senza alcun legame ufficiale. Nessuno dei due, finora, ha rilasciato dichiarazioni ufficiali. Entrambi sono usciti da relazioni di lunga durata: Brady ha concluso il matrimonio con Gisele Bündchen nel 2022, mentre Vergara ha divorziato da Joe Manganiello nel 2024, per poi avere un flirt con Lewis Hamilton, poi concluso. Lo sportivo, inoltre, è stato recentemente avvistato alle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia, dove ha ballato con Sydney Sweeney.