Chi è Vera Elle, la 32enne fidanzata di Artem Tkachuk di Mare Fuori

Napoletana d’origine ma vive a Milano da un anno, Vera Elle è la compagna di Artem Tkachuk, l’attore diventato noto con la serie tv Mare Fuori. Era in sua compagnia quando è stato arrestato per danneggiamento aggravato e poi rilasciato dopo qualche ora.

Si chiama Vera Elle la fidanzata di Artem, l’attore di Mare Fuori arrestato, e poi rilasciato dopo qualche ora, per danneggiamento aggravato a Milano. Napoletana d’origine, Vera ha 32 anni, è madre di un bambino nato da una precedente relazione e vive a Milano da circa un anno. Fino al 2025, però, ha vissuto in provincia di Napoli, dove era proprietaria di un negozio di abbigliamento. Era insieme a Tkachuk quando l’uomo è stato arrestato con l’accusa di avere danneggiato alcune auto in sosta e insultato i poliziotti intervenuti per cercare di riportare la calma.

Proprio Vera e la madre dell’attore di Mare Fuori hanno spiegato al giornalista Gabriele Parpiglia che Artem sarebbe estraneo ai fatti. Secondo il racconto reso dalla 32enne, un uomo che abita nel suo palazzo avrebbe chiamato la polizia perché infastidito dal rumore in strada, raccontando che un giovane con la maglietta scura stava prendendo a calci i veicoli in sosta. Ma, secondo Vera, quell’uomo non sarebbe Artem, che si sarebbe semplicemente trattenuto in strada per fare una foto con alcuni ragazzi che lo avevano riconosciuto. La donna sostiene inoltre che i veicoli parcheggiati all’esterno dello stabile fossero già danneggiati e che il compagno si sarebbe arrabbiato all’arrivo degli agenti perché certo della propria innocenza.

Per l’attore che interpreta il personaggio di Pino ‘o pazzo in Mare Fuori non si tratta del primo problema con la giustizia. A febbraio 2026 era rimasto coinvolto in una rissa avvenuta in un hotel a Roma. Prima ancora, a settembre 2025, il 25enne era stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio dopo avere dato in escandescenze nel Pronto Soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli, dove era stato trasportato in codice rosso e in stato di agitazione.