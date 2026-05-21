Danneggia le auto in sosta a Rho e minaccia i poliziotti: arrestato Artem Tkachuk, “Pino o’ pazzo” di Mare Fuori

La polizia ha arrestato Artem Tkachuk per danneggiamento aggravato. Insieme ad alcuni amici, l’attore 25enne avrebbe danneggiato 4 auto in sosta a Rho (Milano) e insultato e minacciato gli agenti intervenuti.

Artem Tkachuk (foto da Instagram)

Artem Tkachuk, attore italo-ucraino conosciuto soprattutto per il ruolo di ‘Pino o' pazzo‘ nella serie tv Mare Fuori della Rai, è stato arrestato per danneggiamento aggravato nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 maggio dalla polizia di Stato a Rho (nella Città Metropolitana di Milano). Stando a quanto ricostruito, il 25enne avrebbe danneggiato quattro auto in sosta insieme a tre amici. All'arrivo delle Volanti, però, Tkachuk avrebbe insultato e minacciato gli agenti. Per questo motivo, è stato anche denunciato per oltraggio e minacce a pubblico ufficiale.

Le auto danneggiate a Rho

Tkachuk è accusato di aver procurato ammaccature e divelto specchietti retrovisori esterni di quattro auto parcheggiate in via Molino Prepositurale a Rho. A chiamare le forze dell'ordine sono stati proprio i residenti, intorno alle 3 della notte del 21 maggio, svegliati dal trambusto. Nel giro di pochi minuti le Volanti del Commissariato locale hanno raggiunto il 25enne e i suoi amici, di 18, 22 e 26 anni, e li hanno arrestati tutti per danneggiamento aggravato.

L'attore, che aveva preso parte al film La paranza dei bambini nel ruolo di ‘Tyson' e aveva partecipato a un'edizione di Pechino Express, è stato anche denunciato per gli insulti e le minacce rivolte ai poliziotti.

I danneggiamenti al Vecchio Pellegrini di Napoli

Solo pochi mesi fa Tkachuk era già stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e interruzione di pubblico servizio. Lo scorso 17 settembre, infatti, il 25enne aveva dato in escandescenze all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini, nel cuore di Napoli. Il giovane attore avrebbe spinto il personale sanitario e di vigilanza e avrebbe danneggiato un macchinario e una porta della struttura medica.

"Avevo solo stracciato le flebo dalle vene per uscire a fumare una sigaretta per calmarmi e quando sono rientrato mi hanno abbattuto come un elefante", aveva raccontato il 25enne attraverso il suo profilo Instagram: "Mi sono svegliato in mezzo ai veri pazzi. Non è stata esposta nessuna denuncia perché non avevo rotto niente".