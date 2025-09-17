Artem Tkachuk di Mare Fuori in ospedale. Tensioni con la vigilanza del Vecchio Pellegrini, arrivano i carabinieri

Artem Tkachuk

Momenti di tensione si sono verificati nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 17 settembre, al pronto Soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini alla Pignasecca, nel cuore di Napoli e che hanno avuto come protagonista Artem Tkachuk, attore italo-ucraino 25enne conosciuto soprattutto per la fortunata serie televisiva teen "Mare Fuori" (nella quale interpreta Pino ‘o pazzo). Stando a quanto si apprende, l'attore sarebbe arrivato nel nosocomio del centro storico partenopeo in forte stato di agitazione, classificato come codice rosso al triage.

Poco dopo l'arrivo in ospedale, Artem avrebbe però dato in escandescenza, rendendo necessario l'intervento degli addetti alla sicurezza della struttura ospedaliera. Non è ancora nota la precisa dinamica di quanto accaduto, né i comportamenti di cui l'attore si sarebbe reso protagonista all'interno dell'ospedale. Proprio per fare piena luce sulla vicenda e riportare la calma, sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Napoli Centro, che hanno avviato le opportune indagini del caso.

L'aggressione subita da Artem a Chiaia nel 2019

Non solo recitazione nella vita di Artem Tkachuk. Nel 2019, sei anni fa, l'attore ucraino, all'epoca 18enne e reduce da un altro grande successo, il film "La paranza dei bambini" di cui era uno dei protagonisti, era stato coinvolto in un fatto di cronaca: nella zona dei baretti di Chiaia, luogo della movida di Napoli, era stato vittima di un'aggressione, colpito con calci e pugni e poi accoltellato. Nonostante le botte e un fendente al fianco, per fortuna l'attore non aveva avuto gravi conseguenze e aveva riportato una prognosi di 20 giorni.