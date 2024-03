Virna Toppi e Nicola Del Freo: “La nostra piccola Asia ci ha cambiato la vita, siamo fortunati” Virna Toppi e Nicola Del Freo, la coppia di ballerini grande protagonista nel corso della puntata di Verissimo di sabato 9 marzo: “La nostra Asia ci ha cambiato la vita. Nicola è un papà premuroso, amorevole, molto apprensivo, forse un po’ troppo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Virna Toppi e Nicola Del Freo, la coppia di ballerini grande protagonista nel corso della puntata di Verissimo di sabato 9 marzo. La loro storia d'amore si è sublimata nella nascita di Asia, nata il 24 agosto: "Da quel giorno ci è cambiata la vita", ammette Virna Toppi, "non credevo fino a questo punto, non credevo a un amore così folle, così puro". La piccola Asia è stata portata già dietro le quinte della Scala ma anche a Gubbio e a Venezia: "All'insaputa di Nicola perché non volevo che si agitasse, ma ci piace renderla partecipe già da adesso, che senta gli odori del dietro le quinte, che senta queste cose".

Cosa è successo dopo la nascita della piccola Asia

Il rapporto d'amore tra Virna Toppi e Nicola Del Freo è cambiato, ma in meglio. Lui conferma: "Ho visto cambiamenti in positivo per Virna". Anche per lei vale lo stesso: "Anche Nicola è cambiato in positivo ed è anche meglio di quello che mi aspettavo. È un papà premuroso, amorevole, molto apprensivo, forse un po' troppo. Ci fa dormire tranquilli, magari le donne mi odieranno".

La coppia si è sposata nel 2022

La coppia aveva già spiegato di essersi conosciuta proprio durante le prove: "Non è stato un colpo di fulmine perché ero molto concentrata sul mio lavoro. Ma quando l’ho conosciuto, l’ho trovato molto interessante come persona e mi sono innamorata subito. Infatti ho fatto io il primo passo”. Nicola Del Freo ha subito ammesso di aver capito dal principio di aver trovato una donna importante per lui: "L'ho capito praticamente subito". Nicola Del Freo e Virna Toppi si sono sposati nel 2022 e proprio in una puntata di Verissimo, la coppia aveva annunciato di aspettare la piccola Asia, nata il 24 agosto 2023. C'è un legame molto forte quindi tra la coppia e la trasmissione condotta da Silvia Toffanin, che li ha accolti e sostenuti augurandogli il meglio per il loro futuro.