Chi è Virna Toppi, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano ad Amici 2023 Tra i giudici della puntata di Amici di oggi 8 ottobre ci sarà anche Virna Toppi, la prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano che lo scorso 24 agosto è diventata mamma della piccola Asia avuta con il marito, nonché anche lui primo ballerino, Nicola Del Freo.

A cura di Giorgia Venturini

Virna Toppi e il marito Nicola Del Freo nell’intervista per Fanpage.it al Teatro alla Scala di Milano

Virna Toppi è tutto l'orgoglio brianzolo e milanese. La prima ballerina del Teatro alla Scala è nata a Lentate sul Seveso, in provincia di Monza e Brianza, ed è entrata nella prestigiosa scuola del teatro milanese quando aveva dieci anni. Virna Toppi, 30 anni, è sposata con il ballerino Nicola Del Freo e quest'estate la coppia ha avuto la loro prima bambina. Presto tornerà sul palco ma nel frattempo si gode i primi mesi da mamma. Oggi domenica 8 ottobre la vedremo nel programma tv Amici dove parteciperà in qualità di giudice.

Chi è Virna Toppi: prima ballerina del Teatro alla Scala

Virna Toppi si è diplomata alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala nel 2011 e nello stesso anno ha iniziato a lavorare nel Balletto del Teatro dell'Opera di Dresda, in Germania. Nel 2012 è tornata a Milano dove ha fatto carriera fino a diventare nel 2018 prima ballerina della Scala, uno dei teatri più famosi in Italia e in Europa. Dal settembre 2019 al luglio 2020 ha danzato come prima ballerina del Balletto di Stato Bavarese: qui è stata costretta a vivere durante il periodo di lockdown causato dal Covid.

Durante la sua carriera è stata protagonista di importanti balletti come Lo schiaccianoci e Giselle. E ancora: ha danzato come prima musa nell'Apollon Musagete di Balanchine, Kitry in Don Chisciotte, Medora e Gulnare ne Le Corsaire e come protagonista nel Bolero di Bejart. Gli italiano l'hanno conosciuta anche dalla tv: ha ballato con Roberto Bolle nel programma Danza con me.

Virna Toppi è sposata con Nicola Del Freo: dalla danza al matrimonio

Virna Toppi ha trovato il compagno della vita sul palco del Teatro alla Scala. Anche il marito Nicola Del Freo, originario della Toscana, è infatti primo ballerino del prestigioso teatro. A Fanpage.it lo scorso anno hanno raccontato la loro storia d'amore e quando si sono conosciuti: "Io ero appena arrivato – precisa Nicola -, stavo ancora conoscendo il teatro. Non avevo ancora una casa a Milano. Ultimo dei miei pensieri era trovare l'amore e invece". Poi Virna confessa subito: "Mi ha colpito quando l'ho sentito parlare. Mi ha catturata. Così ho iniziato a parlargli e a chiedere di lui. Mi è piaciuta la sua riservatezza".

Poi scoppia l'amore tra un balletto e l'altro: "Il nostro primo balletto classico è stato Excelsior. Tra noi c'è una grandissima fiducia, con lui io ballo ad occhi chiusi. So esattamente che farà di tutto per farmi risultare bene e per cercare di preservare la mia salute fisica". Poi la prima ballerina aggiunge: "L'altra faccia della medaglia però è che non c'è limite professionale. Quando gli devo dire qualcosa e sono arrabbiata la confidenza è quello tra marito e moglie e non tra due colleghi". Ma esattamente come tra marito e moglie, sul palco c'è la massima fiducia.

Virna Toppi e Nicola Del Freo sono i genitori della piccola Asia

Lo scorso 24 agosto Virna Toppi è diventata mamma della piccola Asia: "Il nostro più grande successo". La coppia ha presentato la bimba con una foto pubblicata sui social poco dopo il parto: "Asia, l’emozione di averti nella nostra vita è indescrivibile", recita il messaggio sotto l'immagine. Un anno fa la coppia nell'intervista a Fanpage.it infatti non ha mai tenuto nascosto che tra i loro obiettivi c'era quello di allargare la famiglia.

"Abbiamo sempre pensato a un figlio ma non era previsto così presto, ci ha spiazzati anche se siamo felicissimi", aveva poi precisato la ballerina una volta saputo di essere incinta. E aveva anche aggiunto: "Ho sempre messo la carriera al primo posto, tutta la mia vita ha girato intorno al balletto. Un amore così grande mi farà ripensare le mie priorità". Virna Toppi tornerà a ballare ma intanto è tutta per la sua Asia.