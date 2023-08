È nata la figlia di Virna Toppi e Nicola Del Freo, primi ballerini della Scala: “Il nostro più grande successo” La piccola si chiama Asia ed è nata il 24 agosto alla clinica Mangiagalli di Milano. I due ballerini si erano sposati l’anno scorso, con Roberto Bolle come testimone. “Pensavo solo alla danza, ora cambiano le mie priorità”, le parole di Virna Toppi.

"Il nostro più grande successo". E sì che di successi Virna Toppi e Nicola Del Freo, primi ballerini della Scala e da ieri neo genitori della piccola Asia, ne hanno conosciuti. Ma nessuno, a giudicare dal post appena pubblicato dai due danzatori, come l'emozione di accogliere la figlia appena nata alla clinica Mangiagalli di Milano. "Asia, l’emozione di averti nella nostra vita è indescrivibile", recita infatti la descrizione della fotografia su Instagram.

Una storia d'amore nata dietro le quinte di uno dei palcoscenici più famosi del mondo, quello del Teatro alla Scala di Milano. Che, passo di danza dopo passo di danza, li ha condotti direttamente all'altare nell'estate del 2022, in una villa del Lecchese (patria di lei, nata in Brianza). Il padrino di nozze? Ovviamente Roberto Bolle. "Al di fuori del teatro abbiamo ballato un paio di volte. Una di queste è durante il matrimonio. Per il primo ballo abbiamo scelto la canzone di Gino Paoli Il cielo in una stanza", raccontarono i due a Fanpage.it.

E non fecero certo mistero delle loro intenzioni. "Vogliamo allargare presto la famiglia". Detto fatto. "Abbiamo sempre pensato a un figlio ma non era previsto così presto, ci ha spiazzati anche se siamo felicissimi", una volta scoperta la gravidanza. "Pensavo solo alla danza, prima", le parole di lei adesso a Corriere della Sera. "Penso che questa bambina sia arrivata subito perché avevo bisogno di accettare che la vita è anche altro. Sia io che Nicola siamo stacanovisti e perfezionisti. Ho sempre messo la carriera al primo posto, tutta la mia vita ha girato intorno al balletto. Un amore così grande mi farà ripensare le mie priorità".