Si sposano i primi ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo: l’amore nato sul palco della Scala Fiori d’arancio per Virna Toppi e Nicola Del Freo, coppia di ballerini della Scala di Milano. L’amore sbocciato in sala prove e la celebrazione in un giardino all’italiana di Merate (Lecco)

Virna Toppi e Nicola Del Freo (Instagram)

Bellissimi e innamoratissimi. Un amore da palcoscenico, in senso letterale: i due sposi, Virna Toppi e Nicola Del Freo, si sono avvicinati ballando sopra uno dei palchi più celebri del mondo, quello del Teatro alla Scala di Milano. E, passo dopo passo (di danza), sono arrivati all'altare.

Un amore da favola. "Vi presento mio marito. L’uomo più bello del mondo… io sono la più felice". Lo annuncia lei, Virna, 31 anni, prima ballerina della Scala. Come anche il marito, classe 1991. "Nei prossimi giorni vi mostrerò tutto e ringrazierò ognuno di voi che avete reso così magica questa giornata, la più bella della mia vita. Il mio cuore sta esplodendo d’amore".

I due si sono sposati nel giardino all'italiana di Villa Subaglio, a Merate (Lecco), con una cerimonia in mezzo alla natura. Lei, statuaria, con un mazzo di calle bianche in mano e un velo chilometrico dietro le spalle. Lui elegantissimo, sorridente e commosso.

Leggi anche Auto si ribalta e finisce in un canale pieno d'acqua: muore una donna

I danzatori vip e i nonni di Virna

Tra i colleghi presenti alla celebrazione Roberto Bolle, che ha postato una fotografia con la scritta "viva gli sposi", e poi Azzurra Esposito, Christian Fagetti e altri. C'erano anche Timofej Andrijashenko e Nicoletta Manni, che a loro volta convoleranno presto a nozze.

Gli ospiti speciali per eccellenza, però, sono stati i nonni di Virna, che hanno appena festeggiato 61 anni di matrimonio. “Sono il nostro esempio”, ha detto di loro la sposa. Al punto da volerli al suo fianco durante il taglio della torta, come in un simbolico passaggio di consegne tra generazioni.

Gli opposti si attraggono

Il coronamento di un sentimento forte, unico. Sbocciato lentamente dall'unione di due opposti: lei solare ed estroversa, lui lunatico e riservato. "Abbiamo scoperto di amarci in sala prove, siamo talmente diversi di carattere che ci compensiamo", raccontarono i due.

Il segreto della felicità? "Il nostro è un mestiere difficile. Se però hai la fortuna di andare in scena con la persona con cui hai scelto di vivere è il massimo". Adesso hanno tutta la vita davanti. Insieme per sempre in un avvincente passo a due, dentro e fuori dalle scene.