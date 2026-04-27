Il caso dei gadget del Fuorisalone raccolti con ore di coda e rivenduti su Vinted: lecca-lecca a 15 euro

C’è chi sta rivendendo online i gadget che sono stati distribuiti gratuitamente al Fuorisalone a Milano. Su Vinted si trovano annunci di ogni tipo: da lecca-lecca venduti a 15 euro, libri firmati Miu Miu a 60 euro, fino alle bag McDonald’s a 20 euro.

Le code al Fuorisalone 2026 a Milano

Al Fuorisalone succede anche questo: non solo code chilometriche, installazioni instagrammabili e design da contemplare, ma anche una nuova forma di economia creativa. Quella dei gadget gratis che, nel giro di poche ore, sono diventati oggetti da rivendere online a prezzi tutt'altro che simbolici.

I gadget del Fuorisalone rivenduti online

Il copione sembra ormai essere rodato. Si fa la fila (lunga), si conquista il gadget e, giusto il tempo di tornare a casa, lo si carica su piattaforme di e-commerce digitale, in questo caso Vinted, con un prezzo che racconta una storia diversa: non più un omaggio, ma un "pezzo raro".

Tra i casi più eclatanti ci sono i lecca-lecca al gusto polpetta svedese distribuiti da Ikea. Una caramella, gratuitamente offerta, che online viene venduta a 15 euro. Più che un dolce, un investimento gastronomico.

Annuncio su Vinted: un lecca–lecca al gusto polpetta Ikea

Non meno interessante la sorte dei libri firmati Miu Miu, "Memoria di ragazza" e "Cambiare: una storia d'amore", delle autrici Annie Ernaux e Ama Ata Aidoo: eleganti, curati, pensati come oggetti culturali da sfogliare. O, forse, da monetizzare. Sulle piattaforme di rivendita sono, infatti, spuntati annunci che arrivano anche a 60 euro, trasformando una lettura gratuita in un bene di lusso.

Annuncio su Vinted: libri firmati Miu Miu

E poi c'è la tote bag di McDonald's: colorata, pop, perfettamente in linea con l'estetica giocosa del Fuorisalone. Gratis all'origine, ma facilmente reperibile a 20 euro online. Un prezzo che, ironicamente, supera quello di diversi menu completi serviti dallo stesso fast food.

Annuncio su Vinted: tote bag di McDonald’s

Al di là dei diversi annunci e dell'ironia che si portano dietro, però, in questa tendenza si intravede una crepa nello spirito che dovrebbe essere sotteso all'evento: accanto alle installazioni d'autore del Fuorisalone, prende infatti forma un'altra esposizione – meno visibile, ma decisamente vivace: quella di un mercato parallelo dove il vero progetto non è più l'oggetto e il suo valore artistico, ma il prezzo a cui poterlo rivendere.