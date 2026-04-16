Boom di turisti a Milano per il Salone del Mobile, indotto da 255 milioni di euro: ma a spendere sono gli stranieri

Secondo i dati diffusi da Confcommercio, a trainare la spesa – in occasione del Salone del Mobile a Milano – sarebbero i visitatori stranieri (62,4%). Mentre la capacità di spesa degli italiani (37,6%) è nettamente in calo.

La scritta del Salone del Mobile installata in piazza della Scala a Milano (foto da LaPresse)

La spesa turistica dovrebbe superare i 255 milioni di euro, con una crescita del 14,7% rispetto allo scorso anno, 2025. Sono questi i primi numeri che il Salone del Mobile – in programma dal 21 al 26 aprile – dovrebbe portare per la città di Milano, secondo le stime del Centro Studi. Le elaborazioni – basate sull'incrocio di dati di Banca d’Italia, Salone del Mobile, AEFI, EuroFair Statistics – sono state rese note da Confcommercio di Milano, Lodi e Monza Brianza

Stando sempre ai primi dati diffusi, a trainare la spesa sarebbero i visitatori stranieri (il 62,4%). Mentre la capacità di spesa degli italiani (il 37,6%) è nettamente in calo. In generale si prevedono oltre 319.400 visitatori (+5,5% sullo scorso anno), con una spesa pro capite è di 251,7 euro (+8,6% sul 2025).

In particolare la spesa dei visitatori stranieri sarebbe pari a 179,9 milioni di euro (+31,5% sul 2025) con una spesa per alloggio di 80,7 milioni (quasi il 45%); di 52,9 milioni per la ristorazione (29,4%); di 37,4 milioni per lo shopping (circa il 20,8%) e di 8,9 milioni di euro (quasi il 5%) per i biglietti del Salone.

Mentre la spesa prevista dei visitatori italiani: 75,4 milioni di euro, 12,1% rispetto allo scorso anno (alloggio 23,7 milioni, il 31,4%; ristorazione 24 milioni, il 31,8%; shopping 22,4 milioni il 29,7%; biglietti per il Salone 5,3 milioni, il 7%).

A Milano, nei giorni del Salone del Mobile, il picco di occupazione degli alberghi a 3,4,5 stelle il 90% lo si raggiunge tra il 21 e 22 aprile per poi gradatamente calare all’85% il 23 aprile e all’80% il 26 e 27 aprile. La percentuale media di occupazione sull’intero periodo è dell’81,7%. Per quanto riguarda i prezzi (camera doppia), il 43% si colloca fino a 399 euro, il 41% dai 400 ai 749 euro, il 16% oltre i 750 euro.

Per quanto riguarda i costi dei biglietti aerei per Milano, il prezzo medio giornaliero nel periodo 10-30 aprile (rilevazione il 9 aprile) è di 281 euro, in aumento del 24,2% rispetto all’1 aprile di quest’anno.

“Il Salone del Mobile e gli eventi diffusi del Fuori Salone confermano, nonostante le grandi difficoltà internazionali, l’attrattività e la vivacità di Milano – afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza – Di particolare rilievo assume quest’anno, malgrado le prevedibili defezioni da aree geografiche importanti per la nostra economia, la presenza stimata e la capacità di spesa espressa da parte dei visitatori stranieri. Un patrimonio che il nostro territorio deve saper valorizzare sempre più”.