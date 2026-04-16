milano
video suggerito
video suggerito

Boom di turisti a Milano per il Salone del Mobile, indotto da 255 milioni di euro: ma a spendere sono gli stranieri

Secondo i dati diffusi da Confcommercio, a trainare la spesa – in occasione del Salone del Mobile a Milano – sarebbero i visitatori stranieri (62,4%). Mentre la capacità di spesa degli italiani (37,6%) è nettamente in calo.
Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google.
A cura di Francesca Caporello
0 CONDIVISIONI
La scritta del Salone del Mobile installata in piazza della Scala a Milano (foto da LaPresse)
La scritta del Salone del Mobile installata in piazza della Scala a Milano (foto da LaPresse)

La spesa turistica dovrebbe superare i 255 milioni di euro, con una crescita del 14,7% rispetto allo scorso anno, 2025. Sono questi i primi numeri che il Salone del Mobile – in programma dal 21 al 26 aprile – dovrebbe portare per la città di Milano, secondo le stime del Centro Studi. Le elaborazioni –  basate sull'incrocio di dati di Banca d’Italia, Salone del Mobile, AEFI, EuroFair Statistics – sono state rese note da Confcommercio di Milano, Lodi e Monza Brianza

Stando sempre ai primi dati diffusi, a trainare la spesa sarebbero i visitatori stranieri (il 62,4%). Mentre la capacità di spesa degli italiani (il 37,6%) è nettamente in calo. In generale si prevedono oltre 319.400 visitatori (+5,5% sullo scorso anno), con una spesa pro capite è di 251,7 euro (+8,6% sul 2025).

In particolare la spesa dei visitatori stranieri sarebbe pari a 179,9 milioni di euro (+31,5% sul 2025) con una spesa per alloggio di 80,7 milioni (quasi il 45%); di 52,9 milioni per la ristorazione (29,4%); di 37,4 milioni per lo shopping (circa il 20,8%) e di 8,9 milioni di euro (quasi il 5%) per i biglietti del Salone.

Leggi anche
La Cgil promuove "Milano Città dei Saperi", un ciclo di incontri che promuove lavoro, cultura e conoscenza

Mentre la spesa prevista dei visitatori italiani: 75,4 milioni di euro, 12,1% rispetto allo scorso anno (alloggio 23,7 milioni, il 31,4%; ristorazione 24 milioni, il 31,8%; shopping 22,4 milioni il 29,7%; biglietti per il Salone 5,3 milioni, il 7%).

A Milano, nei giorni del Salone del Mobile, il picco di occupazione degli alberghi a 3,4,5 stelle il 90% lo si raggiunge tra il 21 e 22 aprile per poi gradatamente calare all’85% il 23 aprile e all’80% il 26 e 27 aprile. La percentuale media di occupazione sull’intero periodo è dell’81,7%. Per quanto riguarda i prezzi (camera doppia), il 43% si colloca fino a 399 euro, il 41% dai 400 ai 749 euro, il 16% oltre i 750 euro.

Per quanto riguarda i costi dei biglietti aerei per Milano, il prezzo medio giornaliero nel periodo 10-30 aprile (rilevazione il 9 aprile) è di 281 euro, in aumento del 24,2% rispetto all’1 aprile di quest’anno.

Il Salone del Mobile e gli eventi diffusi del Fuori Salone confermano, nonostante le grandi difficoltà internazionali, l’attrattività e la vivacità di Milano – afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano Lodi Monza BrianzaDi particolare rilievo assume quest’anno, malgrado le prevedibili defezioni da aree geografiche importanti per la nostra economia, la presenza stimata e la capacità di spesa espressa da parte dei visitatori stranieri. Un patrimonio che il nostro territorio deve saper valorizzare sempre più”.

Attualità
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Mondadori firma il contratto e acquisisce il ramo "editoria scolastica" di Hoepli
Un fondo italiano presenta un piano da 20 mln per salvare Hoepli, ma "la liquidatrice non ha ricevuto offerte"
Mondadori vuole comprare il ramo scolastico di Hoepli: presentata l'offerta
Dalla liquidazione di Hoepli al flashmob dei cittadini: "Milano non lo merita"
La liquidazione arrivata dopo lo sciopero dei dipendenti
I sindacati incontrano l'azienda: "Siamo più preoccupati di prima"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views