A Milano alcune case raggiungono i 27mila euro a mq: boom di acquirenti internazionali

Il mercato immobiliare, a Milano, è arrivato a toccare i 27mila euro al mq. La città si conferma al primo posto nell'immobiliare premium a livello italiano, secondo il report Market Report Italia 2026 redatto da Engel&Volkers Italia, realizzato con il supporto scientifico di Nomisma.

Secondo quanto emerge, a poter sostenere cifre simili sono acquirenti italiani ad alta capacità di spesa, investitori (20% del totale) e buyer internazionali interessati alle destinazioni lifestyle e turistiche, come aree rurali di particolare bellezza paesaggistica, città d'arte e località costiere.

Gli acquirenti internazionali in particolare continuano a preferire Milano e il Centro Italia, dove toccano quota 52%, in particolare proveniente dal resto d'Europa (59%) e dal Nord-America. Nelle altre aree d'Italia si registra invece una netta prevalenza di acquirenti domestici (72% al Nord, 59% nel Sud e nelle Isole).

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"Il mercato immobiliare di pregio nel nostro Paese si conferma resiliente e attrattivo: le proprietà di fascia medio/alta continuano a rappresentare una scelta privilegiata per chi cerca stabilità e valore nel tempo, con una clientela internazionale che rappresenta in media il 35% del totale", ha commentato Muhannad Al Salhi, CEO di Engel & Volkers Italia.

Nel resto d'Italia

Inoltre, dal report emerge che la domanda per l'acquisto della prima casa ha rappresentato circa il 50% delle compravendite di pregio al Nord (50% al Nord-Ovest e 51% al Nord-Est). Il Centro Italia vede invece una situazione di leggero vantaggio per le seconde case con il 42%, contro il 41% dell'acquisto per prima casa. Nel Sud e nelle Isole si registra la quota più alta di acquisti per investimento con il 23% del totale, stabili gli acquisti per prima casa (40%) e seconda casa (37%).

In Valle d'Aosta, Courmayeur conferma il trend di crescita nel segmento di pregio, con prezzi top a 20mila al mq e una forbice media che si attesta tra i 15mila euro al mq e i 18mila euro al mq.

In Liguria, Santa Margherita Ligure e Portofino si confermano mercati di alta gamma dove il segmento luxury domina per qualità e posizionamento, raggiungendo i 25mila euro al mq. Segue Venezia che raggiunge valori di 20mila euro al mq, Cortina d'Ampezzo dove i prezzi arrivano fino a 24mila euro al mq.

Scendendo al centro, l'Isola d'Elba che evidenzia prezzi fino a 10mila euro mq, destinazione privilegiata specialmente come seconda casa (45%) così come Firenze.

Nel Lazio, Roma conferma top price fino a 12mila euro mq e una forbice media tra 6mila e 10mila euro al mq. La domanda nella Capitale è primariamente orientata verso immobili ristrutturati al nuovo, con forte attenzione per terrazzi, efficienza energetica e disponibilità di parcheggi.

Al Sud e isole, le destinazioni preferite restano la Sardegna con la Costa Smeralda, dove si raggiungono prezzi fino a 47mila euro al metro quadro, Amalfi e Capri. Napoli viene scelta soprattutto da acquirenti italiani (85%) come prima casa (9 acquirenti su 10), muovendosi su prezzi medi più ridotti tra 5.800 euro al mq e 7mila euro al mq e arrivando a picchi di 10mila euro al mq.