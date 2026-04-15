In un bar di Milano l’adesivo con due uomini e la scritta ‘Finocchi freschi’: “Insulto omofobo”

Un adesivo con due uomini che si accarezzano e la scritta ‘finocchi freschi’ è stato fotografato questa mattina nel bar interno alla Motorizzazione Civile di Milano, in via Cilea. Il consigliere Paladini: “Fatto drammatico”.

Un adesivo – in cui sono ritratti due uomini che si accarezzano e sotto la scritta ‘finocchi freschi' – affisso sopra alla macchina del caffè del bar interno al cortile della Motorizzazione Civile di Milano, in via Cilea, non è di certo passato inosservato ai clienti che frequentano il locale.

Come raccontato a Fanpage.it da Andrea Allione, il cliente che questa mattina ha scattato la fotografia, "un adesivo del genere, nel 2026, non è bello. L'ho ritenuto offensivo".

"Sono entrato nel bar insieme a mio padre, abbiamo ordinato due caffè, mentre la barista ci stava servendo mi è caduto l'occhio su quell'adesivo. A turbarmi sono state più che altro le parole ‘finocchi freschi'. Ho chiesto alla barista il senso di esporre quell'immagine e lei mi ha risposto che ‘è una cosa carina e simpatica'. E ha detto ‘Non si può più scherzare su nulla?‘. Personalmente invece l'ho trovata offensiva e fuori luogo, soprattutto se esposta in un locale aperto al pubblico".

Leggi anche I veri antidemocratici sono quelli che scendono in piazza per la remigrazione, non chi vuole vietare il corteo

La fotografia è arrivata anche all'attenzione di Luca Paladini, consigliere regionale e esponente di Patto Civico che a Fanpage.it ha spiegato: "Durante l'inquisizione le persone omosessuali venivano bruciate al rogo e, per coprire l'odore di carne bruciata, si gettava fascine di finocchio selvatico nel fuoco".

E ha aggiunto: "Quell'immagine non è simpatica e non fa ridere, in nessun caso. Ma il fatto che sia stata esposta all'interno del bar della Motorizzazione Civile, probabilmente in mano a privati, ma pur sempre all'interno di una struttura pubblica, gestita dal Ministero dei Trasporti è ancora più grave".

"Nel 2026 è drammatico che alcune persone reputino simpatiche certe immagini o parole. Ci dovrebbe essere invece più sensibilità e un'evoluzione nella comunicazione. Non escludo di portare la questione in Regione", ha detto infine Paladini a Fanpage.it.